Il tartufo di San Miniato entrerà nelle indagini di Lolita Lobosco

Il tartufo di San Miniato entrerà nel prossimo libro di Gabriella Genisi, nella ricetta degli spaghetti all’assassina della vice questora Lolita Lobosco (interpretata nella serie tv che si ispira alle opere di Genisi da Luisa Ranieri): ad annunciarlo è stata proprio la scrittrice, che stamattina è stata nominata ambasciatrice del tartufo di San Miniato da Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato.

Il tartufo, quindi, entrerà in una variante della ricetta pugliese diventata virale grazie al libro di Genisi e all’interpretazione di Luisa Ranieri nella fortunata serie tv. La giallista più amata d’italia è stata intervistata dal responsabile comunicazione della Mostra Marco Sabia e dallo chef Marco Nebbiai, ripercorrendo il suo percorso e annunciando l’ingresso del tartufo nella fortunata serie letteraria di Lolita Lobosco.

Nella stessa giornata a Casa Tartufo la vincitrice di MasterChef 13 Eleonora Riso ha ricevuto la medesima onorificenza e poi ha preso parte a un cooking show dove ha cucinato una crepe al cavolo romanesco, salsa mornay, briciole alle alici e tartufo bianco di San Miniato. Uno dimostrazione di cucina che ha registrato il tutto esaurito intrattenendo per oltre un’ora i presenti e anche tutti i curiosi che hanno assiepato casa tartufo in piazza Duomo. Senza dimenticare l’appuntamento col passato e con le tradizioni: chef Gilberto Rossi di Pepenero, infatti, ha offerto alla popolazione la risottata al tartufo per omaggiare l’inventore dell’allora Sagra del tartufo Renato Tozzi. Alla cui memoria è intitolato anche il “Premio Tozzi”, che quest’anno giunge alla sesta edizione ed è stato consegnato a Leonardo Romanelli: gastronomo, sommelier, cuoco, giornalista e commediografo.

La Mostra Mercato ha trasformato per il secondo weekend il centro storico in un laboratorio a cielo aperto dove l’universo tartufo viene celebrato in ogni dettaglio. Prossimo appuntamento sabato 30 novembre e domenica primo dicembre col terzo e ultimo fine settimana della principale manifestazione cittadina e uno delle più rilevanti in Italia quando si parla di questo pregiatissimo fungo ipogeo. La mostra mercato – quest’anno dedicata al settantesimo anniversario del ritrovamento del tartufo più grande del mondo proprio a San Miniato – si concluderà domenica prossima come da tradizione con le premiazioni per gli esemplari più pesanti trovati in questa stagione.

La Mostra Mercato - organizzata da Fondazione San Miniato Promozione - è patrocinata da Regione Toscana, Comune di San Miniato, Provincia di Pisa, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Associazione Tartufai delle colline sanminiatesi, oltre al contributo di sponsor pubblici e privati. Sul sito di San Miniato Promozione è consultabile il programma completo.

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione Smp

