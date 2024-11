PD Vaiano vero una rigenerazione politica

Sabato 23 novembre, alla Casa del Popolo di Vaiano, si è tenuto il Congresso del PD in cui è stato eletto Segretario Alessandro Michelozzi, 63 anni, impiegato nel settore informatico, con alle spalle una consistente esperienza politica ed amministrativa.

Insieme al segretario è stato eletto un Direttivo di 23 persone che testimonia la coralità del percorso aperto e assembleare (cinque assemblee di iscritti, sempre ampiamente partecipate) che ha portato alla conclusione unitaria del Congresso.

Michelozzi afferma: “Questo è un Congresso straordinario perché straordinari sono gli eventi che ci hanno preceduto e che ci impongono di disegnare un assetto politico e organizzativo di transizione verso il Congresso ordinario che si terrà fra un circa un anno. Perciò è un anno importante che richiede un apporto corale e pone al centro la cura delle relazioni interne alla nostra comunità per valorizzare il potenziale contributo di ognuno.”

“Fondamentale sarà la partecipazione attiva e assembleare che proseguirà a cadenza regolare per accrescere il respiro solidale della nostra comunità e offrire nuovi spazi a donne e giovani. Sarà cura del partito essere presente sul territorio e coinvolgere i Consiglieri della nostra lista Cambiare Insieme per Vaiano in un lavoro comune di relazione, ascolto e proposta attraverso forme di cittadinanza attiva con le comunità locali, in particolare quelle delle frazioni.”

“Strategico – sottolinea il Segretario - sarà il rapporto con la Sindaca Francesca Vivarelli e con l’intera Giunta per affrontare insieme i temi più rilevanti coinvolgendo intensamente i cittadini per disegnare progetti che, seppur di ampia visione, seguano una roadmap concreta fatta di obiettivi di breve e medio periodo verificabili per restituire credibilità e concretezza all’azione politica e amministrativa.”

“Avvertiamo inoltre – si legge nel documento - la necessità di promuovere l’attivazione di un coordinamento politico e organizzativo stabile fra le unioni e i Circoli PD della Valle del Bisenzio per rafforzare il disegno di visioni e strategie comuni e la relazione con le altre entità del partito provinciale e regionale.”

Il PD promuoverà, in spazi aperti ai contributi di organizzazioni e cittadini, il confronto e la progettazione di proposte e iniziative lungo nove linee tematiche, indicate nel documento congressuale, con particolare attenzione a: sanità, ambiente, mobilità e scuola.

Il PD di Vaiano infine ringrazia sentitamente l’Amministrazione e le forze politiche che hanno portato il loro saluto, la Casa del Popolo di Vaiano per la consueta ospitalità e il partito provinciale e regionale per il supporto organizzativo e politico per lo svolgimento del Congresso.

Fonte: PD Vaiano

Notizie correlate