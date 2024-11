Savino del Bene: a Roma è show. Il match finisce 1-3

In trasferta nella Capitale la Savino Del Bene Volley centra il suo quarto successo consecutivo tra Serie A1 e CEV Champions League. Partita intensa e combattuta, con le ragazze di coach Gaspari che sono riuscite ad imporsi sulle padrone di casa della Smi Roma Volley al termine di quasi due ore di sfida.

Orfana di Ruddins e Parrocchiale la Savino Del Bene Volley ha approcciato la sfida conducendo dall'inizio alla fine il primo set, vinto per 22-25, ma ha poi faticato nel corso della seconda frazione, facendo registrare qualche errore di troppo e un 17% di efficienza in attacco.

Superata per 25-16, la squadra di Gaspari si è prontamente rialzata aggiudicandosi con autorità il terzo set (17-25) e poi la quarta e decisiva frazione al termine di un quarto set per larghi tratti equilibrato.

La Savino Del Bene Volley ha chiuso la gara con numeri migliori in attacco e ricezione, aggiudicandosi anche la battaglia a muro (7-10). Da migliorare invece una battuta che ha prodotto più ace rispetto a quelli di Roma (2-4), ma anche più errori (11-16).

Al termine della sfida la palma di migliore in campo è andata ad Ekaterina Antropova, che già prima dell'incontro aveva ricevuto il riconoscimento di MVP della Serie A1 nel mese di Ottobre. Per l'opposta della Savino Del Bene Volley una prestazione da 26 punti e 3 ace. In doppia cifra anche capitan Herbots con 15 punti e Nwakalor con 10.

Dopo il successo a Roma la Savino Del Bene Volley dovrà proiettare la propria attenzione alla prossima sfida di CEV Champions League, in programma per mercoledì 27 novembre in casa delle polacche del Bielsko-Biała.

La cronaca

STARTING SIX

Coach Cuccarini schiera una formazione titolare composta da Mirkovic in regia e Orvosova nel ruolo di opposto, le due schiacciatrici sono Salas e Rotar con al centro il tandem italiano Rucli-Ciarrocchi. Il ruolo di libero è affidato a Zannoni.

Il 6+1 della Savino Del Bene Volley è composto da Ognjenovic in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Herbots e Mingardi sono le due schiacciatrici con al centro il duo italiano Graziani-Nwakalor. Il libero è Castillo.

1° Set

Primo tentativo di fuga per la Savino Del Bene Volley, che si porta sul +3 con l'ace di Baijens (3-6). Roma ricuce fino al 6-7, ma la squadra di Gaspari allunga nuovamente grazie ad un attacco dalla seconda linea e ad un ace ad opera di Antropova (8-12). Cuccarini è costretto al time out, ma anche dopo la pausa la formazione capitolina non riesce a rimarginare il distacco e sul 15-19 arriva un nuovo time out per Roma. Orvosova guida Roma fino al 18-19 e tocca a coach Gaspari chiamare il “tempo”. Dopo il time out Roma trova comunque il pari sul 19-19, ma nel finale di set è la Savino Del Bene Volley ad avere la meglio e ad imporsi 22-25 con il colpo decisivo messo a segno da Herbots.

2° Set

Avvio di set con le due squadre che si sfidano punto a punto, il primo break è per Roma che, con quattro punti consecutivi, raggiunge l'8-4 e obbliga Gaspari al primo time out del set. Il vantaggio romano cresce ancora e sul 12-6 arriva una nuova richiesta di time out per una Savino Del Bene Volley che, sul 14-7, sostituisce Gennari con Ognjenovic. Roma tocca il massimo vantaggio con il 20-12 messo a segno da Salas, poi la formazione capitolina si aggiudica il set sfruttando due errori in attacco di Antropova e Baijens, che sanciscono il 25-16 di fine frazione.

3° Set

Ferita dalla battuta d'arresto subita nel secondo set, la Savino Del Bene aggredisce il terzo parziale e balza al comando sullo 0-3. Cuccarini ricorre ad un time out e la sua Roma perviene al pareggio grazie agli attacchi di Orvosova (3-3). Roma ritrova il comando delle operazioni (8-6) e per Gaspari diventa fondamentale spendere un time out. La reazione scandiccese è affidata a Antropova che, con un lungo turno di servizio mette in crisi la seconda linea romana, e porta il risultato sull'8-12. Arrivata in vantaggio sul 9-15 la Savino Del Bene Volley gestisce il vantaggio anche ad una buona Carol, entrata in corso di gara. Il set si chiude sul 17-25 con le ragazze di Gaspari che tornano al comando della partita.

4° Set

Roma conduce in avvio di frazione e la Savino Del Bene Volley acciuffa il pari con il 5-5 di Carol. Sull'8-6 Gaspari usufruisce di un time out e la sua squadra ritrova una nuova parità con un muro di Mingardi (9-9). Il set è combattuto e dopo un allungo di Roma (12-10), la Savino Del Bene Volley torna al comando con un mani out realizzato da Antropova (12-13). Roma riesce a riavvicinarsi fino al 15-16, ma non acciuffa più il pareggio e si inchina per 21-25 in seguito al colpo decisivo di una Herbots che consegna il successo 1-3 alla Savino Del Bene Volley.

Coach Gaspari post-partita: “È un successo molto importante: portare tre punti a casa in questo campionato non è scontato, lo dico da quando sono arrivato e lo ribadirò fino alla fine, basta guardare i risultati delle ultime settimane. La vittoria è arrivata come le ultime gare, dove fuori casa abbiamo fatto fatica a battere bene, non replicando quanto abbiamo fatto in casa. Commettiamo errori su battute non forzate e poi quella situazione lì ci innervosisce. Oggi di sicuro l'ingresso di Ognjenovic e Carol ha dato un pochino più di equilibrio però noi in queste partite dobbiamo fare un po' di più, gestirle meglio. Quello che mi dispiace? Nel secondo set abbiamo incontrato delle difficoltà e ci sta, ma lo abbiamo lasciato andare e questo non ce lo possiamo permettere. Il quarto set è stata la fotocopia del secondo, ma con pazienza, con un tocco a muro, con una buona battuta, con un contrattacco, siamo riusciti a portare a casa il set. È impensabile vincere i set a 16-15 ogni volta e l'avversario oggi ha meritato, ha difeso tanto, ha battuto bene, ha trovato fiducia. Godiamoci questi tre punti perché sono davvero importanti. Adesso dobbiamo pensare alla trasferta in Polonia che è altresì una partita molto molto importante..”

Smi Roma Volley - Savino Del Bene Scandicci: 1-3 (22-25, 25-16, 17-25, 21-25)

Smi Roma Volley: Provaroni, Salas 11, Ciarrocchi 7, Rotar 7, Rucli 2, Adelusi n.e., Cicola (L2) n.e., Schoelzel 6, Melli 2, Zannoni (L1), Mirkovic 2, Orvosova 18, Muzi n.e., Costantini. All. Cuccarini G.

Savino Del Bene Scandicci: Magnani (L2) n.e., Herbots 15, Castillo (L1), Ruddins n.e., Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema n.e., Graziani, Nwakalor 10, Carol 5, Baijens 6, Antropova 26, Mingardi 7, Gennari 1. All.: Gaspari M.

Arbitri: Giglio - Vagni

Durata: 1 h 54’ (27′, 22′, 27′, 28′)

Attacco Pt%: 42% – 48%

Ricezione Pos% (Prf%): 52% (37%) – 53% (33%)

Muri Vincenti: 7-10

Ace: 2-4

MVP: Antropova

Spettaori:1780

Fonte: Ufficio Stampa