'LiberaMente' porta grandi nomi all'Excelsior: si parte con l'omaggio a Raffaella Carrà con Fabio Canino

Una rassegna senza schemi e senza omologazioni, coloratissima e divertentissima. Il Teatro Cinema Excelsior di Empoli chiude il 2024 con un doppio show da non perdere.

Si tratta di 'LiberaMente'", che ha come direttore artistico il celebre performer e cantante Gennaro Cosmo Parlato. Sarà a Empoli al teatro di via Ridolfi il 5 e il 20 dicembre, con grandi nomi dello spettacolo e della musica.

Si parte il 5 dicembre. Sul palco lo spettacolo ’Fiesta’ che Fabio Canino dedica alla grande Raffaella Carrà. Con l'attore e presentatore si esibiranno Mariano Gallo, Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Samuele Picchi, per la regia di Piero Di Blasio. Sarà un tributo a Raffaella Carrà, alla sua figura e alle sue indimenticabili canzoni.

E a proposito di musica, bisogna tenersi forte per il nome del 20 dicembre. Si esibirà nientemeno che Antonella Ruggiero, ex cantante dei Matia Bazar e una delle voci più apprezzate e originali del panorama italiano.

I biglietti di 'Liberamente ' sono disponibili su ciaotickets ma anche al teatro Excelsior o al locale C.risiamo, che avrà un suo spazio nel teatro per un aperitivo sfizioso.

Sono due grandi show che fanno da traino per il 2025, che sotto la direzione di Parlato si preannuncia come un anno di nomi altisonanti per l'Excelsior.

"LiberaMente nasce come rassegna teatral musicale. Senza schemi o omologazioni. Senza calendari precisi, gli artisti che vengono chiamati scelgono autonomamente la loro data. Il pubblico che assisterà ai nostri sogni spettacoli ogni volta troverà una scelta diversa, si parla di cose anche lontane tra di loro per poter avere la varietà di genere in grado di soddisfare tutti i desideri", spiega Parlato.