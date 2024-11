A Santa Croce si paga il parcheggio con la app o con la carta

Cambia il sistema della sosta a Santa Croce sull'Arno. È partito l'accordo tra i gestori dei parchimetri e la appa Easy Park, diventa più 'smart' il parcheggio nel comune del Cuoio.

Sarà possibile in tutti gli stalli a pagamento utilizzare anche il pagamento digitale tramite carta di credito o altro sistema collegato come paypal.

Come funziona? Si arriva, si sosta e invece di mettere le monete nel parchimetro, se si è installata la app, disponibile su tutti gli appstore, dopo avere collegato una carta di credito al numero di targa del veicolo si può pagare dal telefono.

Questo, stando all'amministrazione, comporta vantaggi: sipaga solo quanto si consuma, perché se la sosta termina prima si può fermare il pagamento e recuperare la cifra non utilizzata, che rimane a disposizione dell'utente su Easy park per la sosta successiva. Inoltre se si deve allungare la sosta lo si può fare attraverso il telefono.

A Santa Croce la polizia municipale però, in accordo con l'assessore competente Enzo Oliveri ha disposto alcune restrizioni al servizio standard per adeguare il più possibile alla realtà della sosta santacrocese. In primo luogo il periodo di 15 minuti di cortesia potrà essere utilizzato anche attraverso la app, ma solo una volta ogni 24 ore e inoltre la sosta massima rimane di 2 ore.

Queste le parole di Oliveri: "Il sistema interesserà ovviamente solo i 60 stalli a pagamento che abbiamo a Santa Croce, quello di piazza Matteotti e quelli di via Roma. L'obiettivo infatti rimane quello di aiutare il cittadino a pagare in modo più comodo, ma anche quello di mantenere quelli stalli in rotazione, ovvero evitare che qualcuno vi sosti tutto il giorno, 2 ore sembra essere una soluzione valida. In questi luoghi a vocazione commerciale infatti l'obiettivo sarebbe quello di far ruotare i parcheggi in modo che anche chi vuole fare un acquisto trovi sempre o quasi un posto auto libero. Certo la tecnologia avanza e noi ci dobbiamo adeguare e stare al passo con i tempi anche su questi servizi ecco perché abbiamo deciso di utilizzare questa app come nelle città più grandi. I controlli dei vigili sul pagamento e sulla durata della sosta ovviamente ci saranno lo stesso e gli agenti saranno dotati di un cellulare o palmare per controllare la scadenza della sosta collegata alle singole targhe”.

