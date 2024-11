Urso (FdI) incontra la Caritas: "Forte disponibilità"

"Ho apprezzato fortemente la disponibilità della dirigenza locale ad incontrarmi. Li ringrazio, come ringrazio tutti i volontari di aiutare le persone in difficoltà sul nostro territorio. Purtroppo ci sono sempre più famiglie che si trovano in difficoltà. Ed al contempo il volontariato non riesce da solo a sopperire alle tante esigenze, visti i fondi non sufficienti. Nel corso dell'incontro ho potuto approfondire le difficoltà anche di chi opera nel settore e spero di portare in comune un contributo positivo per poter dare supporto ad una realtà che contribuisce ad ammortizzare la sofferenza sociale". Ha dichiarato Serena Urso.