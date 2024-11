25 novembre, il Comando Provinciale di Pisa aderisce alal campagna nazionale

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comando Provinciale di Pisa ha aderito alla campagna di comunicazione e responsabilizzazione promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, mirata a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul delicato tema. Ogni giorno, l’Istituzione è in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne, e le iniziative intraprese sono tutte accomunate dal dire fermamente “No!” a qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante, sia fisico che psicologico.

In tale prospettiva, sono stati realizzati uno spot con la partecipazione del famoso presentatore televisivo Carlo Conti e un videomessaggio a cura di personale dell’Arma, che invitano le donne a “fare il primo passo”, evidenziando l’esistenza, a sostegno delle vittime, di misure di natura legale, nonché di supporto psicologico, lavorativo ed economico.

Un altro pilastro della campagna è il coinvolgimento delle scuole e delle comunità. In molti Comuni i Carabinieri hanno organizzato incontri informativi per sensibilizzare i giovani sul delicato tema e promuovere una rinnovata concezione della donna, che ne rispetti la dignità e valorizzi le risorse, superando quel retaggio culturale che l’ha vista storicamente in posizione di disuguaglianza.

Inoltre, sul sito www.carabinieri.it è stata dedicata un’intera sezione al “codice rosso”, che offre informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela delle vittime, mettendo a disposizione un test di autovalutazione, denominato “Violenzametro”, che rileva il livello di violenza subita in un rapporto di coppia (link al Violenzametro).

