Sarà rifatta la segnaletica orizzontale a Castelfranco

Scattano i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel centro storico e nelle altre strade del capoluogo. La prima parte di interventi comincia giovedì prossimo, 28 novembre, i primi lavori riguarderanno il centro storico. E poi proseguiranno venerdì 29 in altre strade fuori dal centro storico.

Lavori del 28 novembre

Gli stalli per le auto e in parte per la sosta delle auto con il permesso disabili, infatti risultano in molti punti consumati e questo nel creare problemi di comprensione della segnaletica causa disagio per i cittadini. Per questo il comune di Castelfranco ha deciso di intervenire e dove possibile anche realizzare qualche stallo in più per la sosta delle persone con disabilità che ne hanno diritto e ne hanno fatta richiesta.

Le strade che saranno soggette a rifacimento della segnaletica orizzontale giovedì 28 sono le seguenti: via Verdi, via Matteotti, dove verrà anche realizzato uno stallo per la sosta disabili, Via Mazzini, via Gioberti, via Galilei, via Dante, via Gramsi e via Roma, anche qui sarà realizzato un stallo per disabili. I lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale ovviamente comporteranno delle modifiche alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento dell'intervento. I divieti di sosta provvisori saranno in vigore dalle 8 alle 19 del giorno stesso, quindi giovedì 28 novembre e oltre alle strade interessate da lavori coinvolgeranno anche via D’Azeglio.

“Anche con questi piccoli interventi – spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli - si dimostra attenzione al centro storico e più in generale alle esigenze dei cittadini. La segnaletica orizzontale è fondamentale per garantire la regolarità della sosta. Inoltre andiamo a implementare gli stalli per la sosta disabili, che mi sembra un atto doveroso, visto che sono arrivate le richieste al comune”.

Lavori del 29 novembre

I lavori con la stessa modalità poi continueranno anche il giorno successivo il 29 novembre, sempre per ridisegnare la segnaletica orizzontale, in questo caso saranno interessate strade che non appartengono al centro storico anche se si trovano in prossimità di questo. tra cui: via Pertini, via Vittorini, piazza Franceschini, via Leonardo da Vinci, e via Garibaldi. Anche qui verranno realizzati uno stallo per la sosta di persone con difficoltà e uno per le ambulanze e uno di scarico e scarico merci. Naturalmente le strade interessate dai lavori avranno una modifica temporanea della sosta dalle 8 alle 19 con l'istituzione di un divieto di sosta temporaneo per consentire la realizzazione dei lavori.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

