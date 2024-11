Nuovo stadio, Comitato Serravalle: "PalAramini, sosta, traffico. Queste le nostre richieste"

"Vogliamo ribadire che il nostro obiettivo non è un 'no' a prescindere al progetto presentato ma lo scopo del nostro impegno civico è il miglioramento della qualità della vita del quartiere di Serravalle e delle sue migliaia di residenti". Torna a farsi sentire il Comitato Serravalle, formato da residenti del quartiere e da cittadini interessati al progetto del nuovo stadio 'Carlo Castellani' a Empoli.

I membri del comitato si dicono "soddisfatti del percorso partecipativo organizzato dall'amministrazione comunale che ha dato l'opportunità a tutti gli interessati di esprimersi". Ma ci sono anche alcune richieste che giungono da Serravalle.

Il comitato spinge "affinché siano accolte le richieste specialmente in merito di traffico e sosta, che dovranno essere finanziate, a nostro avviso, dall'Empoli Fc". Chiede anche "uno studio sulla viabilità e sulla sosta, una rotatoria tra la strada di Serravalle e viale delle Olimpiadi, un'altra per l'istituto Empoli Est, sistemare il parcheggio del parco di Serravalle e confermare gli spazi verdi".

Il comitato richiede anche "la riqualificazione del PalAramini, uno sguardo importante sull'ecosostenibilità dell'operazione di riqualificazione del 'Castellani', evitando fenomeni di greenwashing, e la riduzione dell'altezza dell'impianto sportivo, con conseguente riduzione del numero di posti".

Così il portavoce Claudio Del Rosso: "Vogliamo ribadire che saremo sempre costruttivi nelle nostre proposte, con l'idea di migliorare il quartiere, la qualità della vita e la fruibilità per tutti i cittadini empolesi e gli ospiti che arriveranno per assistere alle partite o ad altri eventi, orgogliosi che possa diventare un impianto modello a livello nazionale. Auspichiamo che la Conferenza dei Servizi venga avviata il prima possibile. Sappiamo ovviamente che come comitato non potremo essere presenti perché l'invito è riservato ad altri soggetti, ma con queste nostre parole spingiamo affinché le nostre proposte vengano prese in considerazione e applicate laddove possibile".

