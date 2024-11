Ferito con un coltello per un diverbio, 62enne grave in ospedale

È ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato operato d'urgenza stanotte, un uomo di 62 anni accoltellato ieri sera a Lucca da due giovani. I fatti sono avvenuti intorno alle 22 in via del Pino e Cortacce a San Lorenzo a Vaccoli, nel comune di Lucca.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'uomo ha visto i due giovani che stavano danneggiando la recinzione della sua abitazione, è iniziata una discussione e dopo poco i due lo avrebbero aggredito e ferito con un coltello con due fendenti all'addome.

È stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi, mentre i due giovani si sarebbero subito dati alla fuga, sul posto l'ambulanza infermieristica India di Lucca che ha portato il 62enne in codice rosso al pronto soccorso del San Luca. I Carabinieri stanno indagando sull'accaduto.

