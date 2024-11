Incidente sull'A11 a Campi Bisenzio, liberata una persona intrappolata in auto

Incidente stradale sull'A11 al km 7 in direzione Firenze, nel comune di Campi Bisenzio, coinvolte un furgone e tre autovetture. Tre anche le persone rimaste coinvolte, una delle quali è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo, per la quale si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, per liberarla e consegnata al 118.

L'intervento è stato effettuato intorno alle 17.20 dai Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano. Giunta sul posto anche la squadra proveniente dal comando di Prato.

L’autostrada è stata temporaneamente chiusa durante le prime fasi di soccorso e riaperta poi gradualmente.

