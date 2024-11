La Questura di Firenze vicina a Lilith: visita del Vicario Pampillonia al Centro Aiuto Donna di Empoli

Il Vicario del Questore di Firenze, Giovanni Pampillonia, è stato gradito ospite questa mattina del Centro Aiuto Donna Lilith alla sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino in via XX Settembre a Empoli.

Ad accoglierlo per l'amministrazione comunale di Empoli il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora alla Sicurezza Valentina Torrini, per il Commissariato di P.S. di Empoli il Primo Dirigente Giancarlo Consoli. Padrone di casa Eleonora Gallerini, presidente delle P.A., e Maya Albano, responsabile del Centro Aiuto Donna Lilith.

I NUMERI E L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La visita è finalizzata a rafforzare la vicinanza delle forze dell'ordine alla rete di assistenza alle donne creata nel corso degli anni, con numeri importanti: 10 tra Case Rifugio ad indirizzo segreto, strutture di accoglienza post emergenza e appartamenti per l’accoglienza in emergenza, oltre a 14 sportelli di primo ascolto su tutto il territorio Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore. Inoltre, Lilith è presente 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, con le proprie operatrici reperibili in caso di necessità.

Lo scorso ottobre il Questore Maurizio Auriemma e la presidente Gallerini hanno firmato un Accordo di Collaborazione con "l'obiettivo di ottimizzare il raccordo tra la Questura di Firenze e il Centro Aiuto Donna Lilith a tutela delle vittime di violenza di genere, violenza domestica e di stalking, costruendo “buone prassi” di intervento nel territorio dell’empolese".

LE DICHIARAZIONI

Il Vicario del Questore Giovanni Pampillonia si è detto lieto di rappresentare la questura intera in questa visita per Empoli, specificando come sia necessario un clima di fiducia reciproca per assistere le donne che denunciano violenze. Avere una rete che porta a "un nuovo inizio" dopo la denuncia è fondamentale per contrastare questi crimini odiosi.

Il Primo Dirigente Giancarlo Consoli, da due mesi al lavoro negli uffici di piazza Gramsci, ha affermato che sul territorio arrivano tra le 2 e le 3 segnalazioni per codici rossi. Negli ultimi due mesi inoltre sono stati affrontati ben 8 casi gravi, con protezione della parte offesa. Consoli si è detto soddisfatto della collaborazione e della sinergia tra istituzioni e rete associativa.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha affermato: "Per contrastare le violenze sulle donne serve il lavoro delle forze dell'ordine e tanto altro, messo a disposizione da Lilith. Abbiamo su Empoli un forte radicamento della rete sull'emergenza, ma alla Lilith sanno che non basta e che servono luoghi fisici per soluzioni nuove e diversificate. A questo percorso partecipa anche il tessuto produttivo della nostra città, che in ogni occasione sostiene le Pubbliche Assistenze e Lilith. Così il sistema articolato dall'emergenza alla rinascita della donna vittima di violenza diventa efficace e avrà tutto il supporto della città di Empoli".

Maya Albano del Centro Lilith ha esposto brevemente i punti dell'Accordo di Collaborazione, annunciando anche come verrà aperto un nuovo servizio a breve: lo Sportello Sara (Salute Affettivo Relazionale negli Adolescenti) a Castelfiorentino, per l'ascolto di adolescenti e l'educazione all'affettività, un servizio in più dopo Sos Relazioni che già interviene in ambito scolastico per raccogliere segnalazioni e segnali su rischi di violenze domestiche.

In chiusura la presidente Eleonora Gallerini: "Siamo molto soddisfatti di aver firmato questo protocollo di collaborazione con la Questura di Firenze, un passo importante per ottimizzare il lavoro che svolgiamo quotidianamente al Centro Aiuto Donna Lilith. Questo accordo ci consente di migliorare il raccordo operativo con le forze dell’ordine, rafforzando una rete già radicata sul territorio e mettendo in campo interventi ancora più efficaci a tutela delle donne vittime di violenza.

La sinergia con le istituzioni è fondamentale per costruire risposte tempestive, ma anche percorsi che non si limitino all'emergenza, bensì accompagnino le donne verso una vera rinascita. Grazie alla collaborazione e al clima di fiducia reciproca che questo protocollo promuove, siamo certi di poter continuare a offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze del territorio."

