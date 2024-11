Montespertoli rafforza il legame con Tichla: l’Assessora Ottavia Viti in visita nel Sahara

Si è appena conclusa la visita dell’Assessora alla Cooperazione Internazionale del Comune di Montespertoli, Ottavia Viti, presso i campi profughi saharawi in Algeria, nell’ambito del gemellaggio che unisce il Comune di Montespertoli al villaggio di Tichla. La missione, durata una settimana, è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Ban Slout Larbi, che da anni promuove la solidarietà e il sostegno alla popolazione saharawi.

Durante il viaggio, l’Assessora Viti ha visitato l’intera regione, incontrando esponenti del Ministero saharawi e la sindaca di Tichla, paese gemellato con Montespertoli, Galuha El Bachir. Questo viaggio ha rafforzato il dialogo istituzionale: “La nostra presenza e il nostro impegno può realmente fare la differenza. Il legame con Tichla non rappresenta solo un progetto di solidarietà, ma è anche un esempio tangibile di come le comunità possano unirsi per sostenersi reciprocamente, costruendo ponti di amicizia e collaborazione. Continueremo a lavorare per sostenere il diritto del popolo saharawi all’autodeterminazione e per il riconoscimento della Repubblica Saharawi Democratica” – ha dichiarato l’Assessora Ottavia Viti al termine della missione.

Montespertoli ha rinnovato il suo impegno a sostegno della popolazione locale, contribuendo al finanziamento di ospedali, scuole e progetti umanitari fondamentali per migliorare la qualità della vita a Tichla. Questo viaggio ha permesso di verificare direttamente l’impatto delle iniziative e di pianificare ulteriori azioni congiunte.

Un elemento centrale di questa collaborazione è il progetto “Olio Nostro”, attraverso il quale il ricavato della vendita di olio extravergine d’oliva prodotto grazie a tanti oliveti del Comune di Montespertoli e grazie a privati cittadini che donano parte della loro raccolta viene destinato all’Associazione Ben Slout Larbi. Proprio ieri, durante l’evento Olea, è stata ufficializzata la conclusione dell’ultima campagna di raccolta fondi (le ultime bottiglie di “Olio Nostro” saranno disponibili per l’acquisto presso “Il Fiaschetto” fino a esaurimento).

Notizie correlate