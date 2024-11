Accorpamento del Gonnelli, FI: "Ai sindaci chiediamo fatti concreti"

Si torna a parlare dell'istituto comprensivo Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione. A farlo è Forza Italia dei due comuni a nome del coordinatore Fabrizio Toma. Di seguito le sue parole sull'accorpamento.

Il numero degli alunni non ha posto l’Istituto Gonnelli al riparo dall’ipotesi di accorpamento, come invece era lecito pensare che fosse. È evidente che il fatto che la scuola in questione sia allocata su due comuni e su un territorio di circa 200 km quadrati, rende l’ipotesi di accorpamento particolarmente problematica e su queste basi, inaccettabile.

Le ultime indiscrezioni parlerebbero di una delibera sull’accorpamento del Gonnelli non ancora calendarizzata. Sarebbero al vaglio soluzioni che tenterebbero di salvare sia il Gonnelli che il Galilei.

Forza Italia esprime la sua vicinanza agli alunni, alle famiglie di riferimento al personale docente e non dell’istituto Gonnelli, auspicando che sia adottata una decisione che tenga conto della peculiarità della situazione del Gonnelli stesso.

Ai Sindaci dei Comuni interessati è chiesto un fattivo impegno e l’elaborazione di una soluzione chiara ed efficiente. Sfilare con la fascia non è risolutivo, occorrono fatti concreti. Non dovrebbe essere difficile soprattutto per quelli, tra i Sindaci, che hanno una militanza politica comune alla maggioranza consiliare della Citta Metropolitana di Firenze.

Infine si è notata l'assenza totale dei consiglieri di opposizione di Montaione che hanno sempre sostenuto in campagna elettorale e nei vari consigli comunali che loro come lista civica erano e sono interessati ai problemi locali. Era presente a manifestare la nostra candidata a sindaco di Montaione Vanessa Conti.

