Asili nido gratis, sale a 40.000 euro la soglia Isee per accedere al bando

Dal prossimo anno educativo passerà da 35.000 a 40.000 euro la soglia massima di reddito familiare certificato Isee per poter accedere al bando regionale ‘Nidi gratis’. Questa importante novità, che aprirà le porte del nido ad un numero ancora maggiore di bambini estendendo una politica di avanguardia della Regione Toscana nelle politiche per l'infanzia, è stata annunciata dal presidente della Regione Eugenio Giani in occasione della presentazione alla stampa del convegno ‘Conoscere e riconoscere l’infanzia. Dalla Toscana politiche e pratiche’, che si terrà da domani, 28 novembre, fino al 30 novembre a Firenze, a Villa Vittoria-Palazzo dei Congressi.

“L’esperienza toscana dei nidi d'infanzia gratuiti è stata estremamente positiva – ha detto Giani – il primo anno ne hanno beneficiato 13.000 bambini, il secondo 15.000, dal prossimo anno pensiamo che saranno molti di più perché la soglia di reddito Isee necessaria per accedere al bando sarà innalzata a 40.000 euro”.

Fonte: Regione Toscana

