Da Montelupo all'Arabia, Creatori d'Emozioni 'ambasciatore' dell'eccellenza della ceramica

Creatori d’Emozioni, azienda artigianale montelupina, porta l’eccellenza della ceramica di Montelupo alla Settimana Internazionale dell’Artigianato Saudita. Sarà a Riyadh fino al 29 novembre 2024. Sarà presente al padiglione Italia stand n. 110.

L’azienda è stata selezionata dal Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita, in collaborazione con la Fondazione Romualdo del Bianco di Firenze, per rappresentare l’artigianato italiano in una prestigiosa vetrina internazionale. La partecipazione sottolinea il ruolo di Creatori d’Emozioni come ambasciatore della tradizione e innovazione artigianale italiana e della ceramica di Montelupo, una delle eccellenze storiche del nostro Paese.

Creatori d’Emozioni presenterà una collezione esclusiva di opere realizzate che riflettono il perfetto connubio tra tradizione e innovazione: il busto in ceramica di Leonardo da Vinci, una celebrazione dell’ingegno e della creatività rinascimentale Italiana; il busto del David di Michelangelo, disponibile sia come scultura decorativa che come vaso, reinterpretato per rispondere ai gusti contemporanei, pur mantenendo il fascino classico.

“Partecipare a questa importante fiera è per noi un riconoscimento del valore culturale della ceramica di Montelupo, simbolo di una tradizione artistica unica al mondo. Siamo orgogliosi di portare l’eccellenza italiana in Arabia Saudita, un Paese che sta investendo in arte e cultura, creando nuove connessioni internazionali,” ha dichiarato Simone Pastore, fondatore di Creatori d’Emozioni.

Un sentito ringraziamento da parte di Creatori d'Emozioni "va alla Scuola di Ceramica di Montelupo, il cui supporto e competenza hanno contribuito a rendere possibile questa partecipazione. La loro dedizione alla formazione di nuovi talenti ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione delle opere che presenteremo in fiera".

