Al Premio Pozzale una finale con 'incursioni' musicali, visive e danzanti

Mancano pochi giorni alla serata finale che ‘incoronerà’ i tre vincitori della settantunesima edizione del Premio letterario Pozzale Luigi Russo: Viola Ardone, Sergio Zatti e Paolo Pecere. La cerimonia di premiazione sarà accompagnata da 'incursioni' musicali, visive e danzanti. In poche parole, uno spettacolo!

“Quest'anno la serata sarà davvero uno spettacolo, con intermezzi musicali, visivi e danzanti nella splendida cornice della Sala Maggiore della biblioteca – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi -. Come cittadini possiamo essere orgogliosi di un premio che si è sempre saputo rinnovare, per 71 edizioni. Bisogna ringraziare la giuria, il comitato, i gruppi di lettura, le librerie e le scuole che si mettono ogni anno in moto per rendere unica questa festa. Sono particolarmente felice, dopo alcuni anni di pausa, di riportare i vincitori a cena alla Casa del Popolo del Pozzale, sarà l'occasione per concludere la serata insieme, con chiunque vorrà unirsi, dove tutto è iniziato nel 1948, nel segno dell'alleanza "tra la vanga e la penna".

PROGRAMMA - La Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour, 36, ospiterà la cerimonia di consegna, sabato 7 dicembre 2024, alle 18. A presentare la serata finale, il giornalista Andrea Marotta. Ci saranno i vincitori, l’amministrazione comunale ma soprattutto la città che è molto legata al Premio Pozzale che rappresenta la storia della sua cultura. L’ingresso è libero.

A cornice, immagini e interventi grafici di Adriana Zamboni e Vania Pucci, una performance a cura di A.S.D. Harmonia “L’Art de la dance” di Empoli con la partecipazione a cura di Empoli Jazz di Barbara Casini cantante, chitarrista e cantautrice. Regia di Vania Pucci per Giallo Mare Minimal Teatro.

Barbara Casini è cantante, chitarrista e cantautrice, da oltre 40 anni si dedica allo studio e alla diffusione della musica popolare brasiliana, della quale è considerata una vera e propria ambasciatrice. Ha collaborato con importanti personaggi della scena jazz e brasiliana italiana e internazionale, come Enrico Rava, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Phil Woods, Lee Konitz, Toninho Horta, Guinga; ha guidato varie formazioni con le quali ha inciso una ventina di cd che comprendono sia brani di sua composizione sia rile ure monografiche di grandi autori. Ha scritto un libro di interviste con grandi compositori Brasiliani, “Se tu o è musica” uscito nel 2012 per Angelica Editore. I suoi ultimi lavori sono: Viva Eu, registrato a Rio de Janeiro con Toninho Horta e con ospiti del calibro di Chico Buarque, Edu Lobo, Joyce Moreno e molti altri, e Hermanos, con il grande sassofonista argentino Javier Girotto.

Al termine, si proseguirà con la cena di gala insieme ai vincitori, organizzata al circolo Arci Pozzale, via Sottopoggio per San Donato, 23, località Pozzale, Empoli e realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, a cui si potrà partecipare solo con prenotazione obbligatoria da effettuare tramite i contatti telefonici: 0571 924879 oppure 338 3816496. Il costo è di 20 euro.

Si ricorda che fino a sabato 30 novembre 2024, la giuria popolare può ancora votare i tre libri vincitori, attraverso il giornale online Gonews.it e il blog Clebs.it, oltre al consueto form sul sito del Premio Pozzale https://www.premiopozzale.it/giuria_popolare.asp per scegliere la Menzione speciale 'Selezione dei lettori' e lo si può fare anche recandosi all’interno delle tre librerie cittadine: NessunDove (piazza Farinata degli Uberti, 18), Rinascita (via Ridolfi 53 e Centro*Empoli, via Sanzio 199) e La San Paolo Libri & Persone (via del Giglio 53).

