Inadeguatezza della mensa di servizio, protestano i sindacati dei Vigili del Fuoco

I coordinamenti provinciale delle O.O.S.S. dei Vigili del Fuoco di Pisa ha organizzato in data odierna, a margine di numerose ed inascoltate segnalazioni relative all’inadeguatezza della mensa di servizio, l'assemblea del personale all’interno dell’Aula Magna del Comando Provinciale. All'assemblea, organizzata da FPCGIL, FNSCISL, UILPA Vigili del Fuoco e condivisa da USB presente, le OO.SS. hanno illustrato le annose problematiche inerenti la mensa in sede centrale ed in sede aeroporto, che hanno fatto scaturire lo stato di agitazione. Il personale presente in assemblea ha condiviso le problematiche inerenti la pessima gestione della mensa e tutte le carenze denunciate dalle OO.SS.

Nella giornata di domani, 28 novembre, ci sarà un incontro tra i capi e vice capi turno con il Comando e la ditta esterna che gestisce la mensa. Il personale ha chiesto ai capi ed ai vice capoturno di farsi portavoce, in quella sede, delle problematiche denunciate da CGIL CISL UIL nello stato d’agitazione ed ha deciso di continuare la protesta nelle medesime modalità in atto, cioè di non usufruire della mensa di servizio sia in sede centrale che aeroportuale, fino alla convocazione del tavolo di raffreddamento richiesto. Le OO.SS. presenti hanno proposto di alzare il livello della protesta, anche mettendo a conoscenza l’opinione pubblica della protesta in atto, che è stata condivisa dall’assemblea del personale

