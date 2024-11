La Giornata Nazionale contro il Parkinson, tutte le iniziative in programma a Pisa

Anche quest’anno sabato 30 novembre si celebra la Giornata nazionale Parkinson organizzata da Fondazione Limpe per il Parkinson per accendere i riflettori su questa malattia degenerativa, la seconda più frequente dopo quella di Alzheimer. Testimonial nazionale di questa stagione è la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e tra i temi e le iniziative promosse la pubblicazione di un libro su 'Le Parole per il Parkinson' e di uno intitolato 'A Tavola con il Parkinson', una raccolta di ricette facili, gustose e ben bilanciate che coniuga la corretta alimentazione con le esigenze della malattia parkinsoniana (per informazioni info@fondazionelimpe.it).

L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha sempre dimostrato molta attenzione a questa malattia - la cui incidenza è in crescita costante e non solo per l’invecchiamento della popolazione, dal momento che risultano sempre più numerosi i giovani affetti da questa patologia – e ha istituito infatti nel 2021, fra i primi ospedali in Italia, un 'Centro clinico per le malattie neurodegenerative, Parkinson e disordini del movimento', una struttura complessa multidisciplinare dedicata, attualmente diretta da Roberto Ceravolo, ordinario di Neurologia all’Università di Pisa. In questo modo ha risposto alle esigenze dei pazienti e alle richieste crescenti di un percorso assistenziale guidato, dalla diagnosi fino alle terapie più complesse nella fase più avanzata di malattia (che includono interventi neurochirurgici per stimolazione cerebrale profonda o impianti per infusione continua di farmaci). La complessità del percorso implica la sinergia e partecipazione di più discipline scientifiche e strutture dell’Aoup alla realizzazione del progetto.

Tuttavia i tanti bisogni dei pazienti affetti dal Parkinson necessitano anche di approcci meno convenzionali, la cui utilità è ormai ben consolidata. Ecco perché quest’anno l’iniziativa del Centro verterà su un incontro con i pazienti sui benefici del laboratorio teatrale e delle attività complementari che si terrà il 29 novembre con inizio alle 10.30 all’Auditorium della Misericordia di Pisa.

In tale occasione si assisterà alla proiezione di un cortometraggio dal titolo 'La Terra sotto i piedi' realizzato dalla Compagnia de’ Miracoli, un laboratorio teatrale integrato per persone con e senza Parkinson dell’Associazione APS La Tartaruga. La proiezione verrà introdotta dai saluti istituzionali di Giovanna Bonanno, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, di Giulia Guainai, presidente della Società della salute e di Sandra Capuzzi, commissario straordinario della Misericordia di Pisa, oltreché della presidente dell’Associazione Pisa Parkinson Valeria Bastoncelli; seguirà quindi un dibattito sul tema con interventi di pazienti, caregiver, volontari e gli specialisti del Centro e le conclusioni di Roberto Ceravolo.

Fonte: Ufficio Stampa Aoup Azienda ospedaliero-universitaria pisana

Notizie correlate