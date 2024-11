"Iconici vs Aniconici", mostra alla Galleria d'Arte Nozzoli

La Galleria d’Arte Nozzoli propone nella propria sede di Empoli in via Spartaco Lavagnini 45, nel mese di dicembre, un’importante mostra dal titolo Iconici vs Aniconici con opere dei maestri del ‘900. I collezionisti potranno ammirare tre dipinti su tela di Ottone Rosai Strada in curva del 1952, Strada di periferia del 1954 e dopo la messa del 1955, un Pescatore di G. Migneco, una Maternità e un Marinaretto di A. Bueno, due opere rappresentanti volti di Fanciulla di Xavier Bueno e fra gli iconici altre suggestive opere di R. Brindisi, G. Cesetti, P. Conti, M. Maccari, V. Guidi.

Gli Aniconici invece sono rappresentati da un dipinto su tela di Gualtiero Nativi Combinazione di forze del 1952, da una Chitarra tagliata e riportata su tela di F. Arman, da un’opera dal titolo Il trapezio di A. Corpora e poi da V. Berti, G. Griffa, E. Finzi, A. Monnini, E. Scanavino.

Galleria d’Arte Nozzoli

Via Spartaco Lavagnini 45, 50053 Empoli (FI)

info@gallerianozzoli.it

Orario:

1 - 24 dicembre 2024

lunedì martedì e mercoledì su appuntamento

dal giovedì alla domenica 10:30-12:30 / 17:00-19:30

Notizie correlate