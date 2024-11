L'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha il suo stemma e gonfalone ufficiale

Nel pomeriggio di ieri, presso la Prefettura di Firenze, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dello stemma e gonfalone all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Un momento di grande rilevanza istituzionale che ha visto la partecipazione dell’attuale Presidente dell’Unione Alessio Mugnaini e del presidente uscente Alessio Falorni.

“L’adozione dello stemma e del gonfalone – ha dichiarato Alessio Mugnaini, Presidente dell’Unione – è un ulteriore passo verso il rafforzamento dell’identità territoriale e della collaborazione tra i Comuni dell’Empolese Valdelsa. Questi simboli rappresentano l’impegno condiviso delle amministrazioni e della comunità nel costruire un futuro basato su unità, sviluppo e valorizzazione delle specificità locali. Il gonfalone, in particolare, verrà utilizzato durante manifestazioni e cerimonie istituzionali e rappresenterà tutti i cittadini dell’Unione Empolese Valdelsa”.

Questo importante riconoscimento rappresenta il culmine di un percorso iniziato nel 2019, quando gli studenti del triennio delle scuole superiori dell’Empolese Valdelsa furono coinvolti nella creazione del nuovo logo dell’Unione. Attraverso un concorso promosso dall’Unione dei Comuni, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività e il loro legame con il territorio, dando vita a una serie di progetti grafici valutati da una commissione composta da rappresentanti dei Comuni e da esperti di grafica e comunicazione.

Lo stemma dell’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa raffigura oggi uno scudo suddiviso in quattro sezioni, ciascuna con un simbolo distintivo. In alto a sinistra tre cipressi verdi su sfondo argentato che ricordano il paesaggio locale. In alto a destra un castello grigio su sfondo rosso simbolo delle radici storiche del territorio. In basso a sinistra un fiume azzurro che attraversa un terreno marrone, rappresentando le risorse naturali. In basso a destra un grappolo d'uva su sfondo grigio, che richiama la tradizione agricola e vitivinicola della zona. Lo scudo è sormontato da una corona dorata e circondato da una ghirlanda verde con foglie di quercia e alloro, legate alla base con un nastro tricolore simbolo di unità.

