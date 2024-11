Serata di Gala dell’Associazione Amici dei Vigili del fuoco e consegna riconoscimenti 'Vivi la vita con coraggio 2024'

“Vivere la propria vita con coraggio” significa fare scelte difficili, sostenere le proprie scelte. E’ una scelta consapevole, che richiede autenticità, libertà, responsabilità e una continua ricerca di significato. È la forza di affrontare la propria esistenza con gli occhi aperti, senza cercare scuse, senza nascondersi dietro paure irrazionali. E, soprattutto, è il coraggio di essere se stessi, di non avere paura di percorrere un cammino unico e irripetibile, senza temere i giudizi, gli errori o il fallimento. È la bellezza della vita stessa, che si manifesta quando viviamo pienamente, con coraggio e consapevolezza.

E il coraggio, come elemento della propria quotidianità è l’elemento che sta alla base di alcuni riconoscimenti che, ormai da anni, l’Associazione “Amici dei Vigili del Fuoco” assegna a personalità della nostra società che si sono contraddistinte proprio per questo: per azioni e comportamenti improntati al coraggio.

La cerimonia di quest’anno si terrà il 6 dicembre dalle ore 20,30 con una serata di gala che si svolgerà nella splendida location del Golf club Bellosguardo di Vinci, durante la quale verrà assegnato il riconoscimento.

Ad oggi non siamo ancora a conoscenza del nome dell’Illustre Premiato “Vivi la vita con coraggio 2024”.

Durante la cena sarà svolto un piccolo dibattito tra Walter Veltroni, scrittore, politico, giornalista e regista e Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte che vedrà come fulcro centrale una riflessione sul tema del coraggio nella vita di tutti i giorni con l’occhio laico e con quello religioso.

Saranno presenti volti noti della imprenditorialità e sanità, regionale e nazionale, oltre naturalmente molte personalità del mondo dei Vigili del Fuoco.

Durante la serata faremo la conoscenza di alcuni atleti olimpionici che appartengono al Gruppo Sportivo delle Fiamme Rosse, tuttora in servizio o in pensione: Antonio Baldacci, Giuseppe Carando, Alessandro Corona, Stefano Lari, Massimo Marconcini e Giorgia Pelacchi e Umberto Panerai.

L'incontro rappresenta un'occasione imperdibile per celebrare il coraggio, l'altruismo e la dedizione di chi si impegna ogni giorno a favore della comunità, in particolare dei Vigili del Fuoco e di tutte le persone che affrontano le sfide della vita con determinazione e spirito di servizio.

Questo evento annuale, che si svolge da oltre venti anni, è cresciuto e si è trasformato da una semplice cena tra amici organizzata per lo scambio degli auguri di Natale in caserma, a una serata di gala di grande rilevanza, frequentato da un vasto pubblico che include associati, istituzioni, imprenditori e cittadini.

Nel corso degli anni, a ricevere questo riconoscimento sono stati personaggi illustri come la Senatrice Liliana Segre, la RFK R.F.Kennedy, la Fondazione Tommasino Bacciotti, la Fondazione Don Gnocchi, il cantante Andrea Bocelli, l’Associazione Lilith, il giornalista Iacopo Cecconi per i reportage durante la scorsa guerra in Ucraina, l’Associazione delle Dragon Boat di Astro onlus, bambini superstiti di Rigopiano post crollo della montagna che spazzo via l’hotel e alcuni persero le famiglie, i bambini di Ischia post terremoto.

Nella scorsa edizione il Presidente Gioacchino Giomi con i Vicepresidenti Paolo Marchese Morello, Alessio Spinelli ed il Segretario Generale Sergio Baviello, a nome di tutto il Consiglio direttivo dell’associazione hanno conferito un Premio speciale “Vivi la vita con coraggio 2023” a S.E. il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per i suoi intenti di pace diventando nel contempo Socio Onorario della Associazione.

Quella del 6 dicembre 2024 si preannuncia come una serata di grande valore umano, un’occasione per celebrare non solo i singoli atti di coraggio, ma anche la forza di una comunità che si unisce per rendere il mondo un posto migliore. Il Golf Club Bellosguardo di Vinci, con la sua vista mozzafiato sulla campagna toscana, ospiterà questo incontro speciale, che sarà anche l'occasione per ringraziare i partner e gli sponsor che sostengono l'Associazione, come Conad, Conceria Sciarada, Metal Plus, SE.AL. e SE.SA.

La serata culminerà con un brindisi di auguri, simbolo di unione e di speranza per il futuro.

