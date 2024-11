Si accende la magia del Natale a Castelfiorentino

Cresce l’attesa per il Natale a Castelfiorentino, che a partire da sabato 30 novembre accenderà le Luminarie nelle vie del centro cittadino con due mostre, entrambe al Centro Culturale “Cambio”: quella di fotografia contemporanea Raccont’Arti, che sarà inaugurata dopo la premiazione in programma – sempre sabato (ore 17) - al Teatro del Popolo, e quella dedicata a Banksy, famoso street art britannico, la cui apertura è stata prorogata fino all’Epifania avendo registrato grande successo.

A partire da Domenica 8 dicembre (e nelle domeniche successive) il Natale entrerà nel vivo con i negozi aperti e l’accensione dell’”Albero dei Desideri” in Piazza Gramsci (zona obelisco), mentre in contemporanea “La Via dei Presepi” invaderà le vie del centro storico alto con le sue creazioni artistiche originali, le sue luci, i suoi colori e il maestoso “Presepe Meteorologico” nella Chiesa di San Filippo. Molte le novità di questa edizione, tra cui il “Presepe Luminoso” che dal Parco Piovanelli (la sua sede originale) interesserà anche altre vie del centro storico alto e basso attraverso alcune installazioni (apertura: sabato, domenica e festivi ore 15-19.30, chiuso 31 dicembre). Sempre da Domenica 8 dicembre, oltre alle aperture domenicali dei negozi, aprirà il mercato gastronomico e artigianale (a cura di “Tre Piazze”) e la “Casina del Natale” (ex arena) con numerose attività di intrattenimento per i bambini organizzate dalle associazioni Trivia e Cetra (e inoltre il set fotografico curato dal gruppo “Giglio Rosso”).

Ci saranno inoltre musiche natalizie itineranti (8-15 dicembre) canti natalizi (15-22 dicembre), i “Babbi Natale in Bicicletta” con la “Rotonda Monta e Scendi in Bike”, le immancabili caldarroste con AVIS, le iniziative di lettura a cura della Biblioteca (dal 10 al 12 dicembre, dove si terrà il 12 anche una iniziativa sul gioco da tavolo moderno, a cura di “Sistemi Ludici”), laboratori di disegno al Museo Be.Go (14 dicembre), il gruppo degli Ottoni della Scuola di Musica (15 dicembre), le “avventure sotto l’albero” (19 dicembre, biblioteca), e le iniziative natalizie al Teatro del Popolo: il saggio di Natale (21 dicembre), il recital-speciale San Silvestro (31 dicembre, con Maria Cassi e Leonardo Brizzi) e il Concerto di Capodanno (1 gennaio) a cura della Scuola di Musica, della Filarmonica “G. Verdi” e dell’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”. Infine una Epifania dalle mille sorprese

“Sarà un “Natale di Comunità” quello di quest’anno – osserva l’Assessore a Cultura/Eventi, Franco Spina - una festa corale e diffusa (che dalla zona commerciale si propaga fino alla Pieve) e partecipata ricca di "momenti diversi", che nasce dal contributo delle innumerevoli attività e realtà associative di Castelfiorentino che meritano di essere valorizzate e che ringraziamo profondamente. Che venga vissuto con uno spirito più laico o più religioso, più tradizionale o più moderno, infatti, si tratta comunque di un momento magico, capace di ispirare le nostre azioni, di rimettere in prospettiva i nostri pensieri, regalandoci ogni volta un inatteso stupore. Vi aspettiamo, per Vivere la città in una cornice nuova, fatta di convivialità, di incontro, reciprocità e rinnovamento”.

Fonte: Ufficio Stampa

