Furto, rapina, estorsione, danneggiamento e lesioni: arrestato un 30enne di Forte di Marmi

Dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusioni un 30enne italiano, arrestato in questi giorni dalla polizia di Forte dei Marmi. Tra il 2019 ed il 2021 aveva accumulato varie condanne per reati di furto, rapina, estorsione, minacce, ricettazione, danneggiamento, lesione, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. I reati sono stati commessi nelle città di Firenze, Prato, Massa e Forte dei Marmi.

Il giovane, italiano, originario della Romania, e domiciliato a Forte dei Marmi, si è presentato autonomamente al commissariato, a seguito di un provvedimento di esecuzione di cumulo pene. Tratto in arresto dalla polizia di stato e a seguito delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Lucca. Il 30enne oltre alla pena detentiva di quasi 4 anni dovrà pagare una multa di quasi 2400 euro.

