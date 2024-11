A Fucecchio il Corteo della Natività inaugura gli eventi natalizi

L'associazione nazionale Città dei Presepi fa tappa a Fucecchio per l'anteprima nazionale del Corteo della Natività e dei Presepi Viventi, che anticiperà il presepe vivente d'Italia in programma a Roma il 14 dicembre alla presenza di Papa Francesco. Il Corteo delle Natività racchiude una formula che permette alle realtà presepiali di essere parte integrante di un’esperienza unitaria per annunciare il Natale e, al tempo stesso, rappresenta l’occasione per favorire la partecipazione attiva nei luoghi in cui viene svolto. L’associazione Città dei Presepi, infatti, propone una struttura base nella realizzazione delle scene, lasciando poi ampio spazio al territorio, con gli spettatori che possono divenire parte integrante del presepe partecipando alle scene popolari che più sentono proprie. A Fucecchio saranno presenti, tra gli altri, anche i presepisti “francescani” di Pescia e quelli di Equi Terme, che parteciperanno attivamente ad alcune delle scene del corteo. Un corteo che racconterà l’intera storia, dall’anno zero fino al tempo di San Francesco, arrivando ai giorni nostri, la cui lunghezza sarà determinata dal pubblico che deciderà se restare spettatore oppure divenire parte attiva.

Il corteo partirà alla ore 15,30 dalla Chiesa Collegiata in Piazza Vittorio Veneto e si snoderà per le vie del centro per concludersi alla chiesa dei Frati in Piazza La Vergine alle ore 18,30 dando il via, di fatto, alle tante iniziative previste a Fucecchio in occasione delle festività natalizie.

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Per consentire lo svolgimento del Corteo della Natività e dei Presepi Viventi sabato 30 novembre saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 14 alle 18 divieto di sosta in piazza Vittorio Veneto, Poggio Salamartano, via Donateschi, piazza La Vergine;

dalle ore 14 alle 18 divieto di circolazione in piazza Vittorio Veneto, Poggio Salamartano, via Donateschi, piazza La Vergine, via San Giovanni, Corso Matteotti, via Nelli, piazza Montanelli, via Trieste;

dalle ore 12 alle 20 disattivazione del varco ZTL di Poggio Salamartano.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

