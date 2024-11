Beko, vicinanza e sostegno dalla Provincia di Siena a lavoratrici e lavoratori

Un ordine del giorno che impegna la presidente ad esprimere vicinanza ai lavoratori, alle lavoratrici e a partecipare insieme ai sindaci del territorio a tutte le iniziative di mobilitazione in atto o che dovessero essere intraprese a livello locale e nazionale. E’ quanto approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale in riferimento alla vicenda Beko Europe dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento di Siena entro il 31 dicembre 2025. Il documento impegna la Provincia di Siena anche ad aderire e sostenere manifestazioni di protesta, tavoli di confronto e qualsiasi altra iniziativa finalizzata a mantenere i posti di lavoro nel sito senese.

Nel corso della seduta del Consiglio provinciale sono state illustrate dalla presidente Agnese Carletti le linee programmatiche di governo. Infine, con decreto presidenziale è stato nominato vicepresidente della Provincia di Siena il consigliere Andrea Marrucci sindaco del Comune di San Gimignano.

“Ringrazio la Presidente Agnese Carletti per la nomina e per la fiducia – ha detto il consigliere Andrea Marrucci. - Sarò al fianco della Presidente e del Consiglio nell’attuazione del programma di mandato, per una Provincia che proceda spedita senza lasciare indietro nessun Comune, continuando l’opera di potenziamento della macchina amministrativa per risolvere i tanti problemi lasciati aperti da una riforma sciagurata, per ridare alla Provincia il ruolo che merita e, soprattutto, per rispondere sempre con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini in merito alle principali competenze assegnate, come viabilità, trasporti e edilizia scolastica”.

