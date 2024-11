Fa acquistare un'auto ad un anziano, accumulando debiti e multe: indagata per circonvenzione di incapace

A Prato, una donna è indagata per circonvenzione di incapace ai danni di un anziano in condizioni di solitudine e disagio psicofisico. L'indagata avrebbe indotto l'uomo ad acquistare un'auto e stipulare un finanziamento, nonostante non avesse la patente. Il veicolo, mai effettivamente utilizzato dall'anziano, sarebbe stato ceduto al convivente della donna per una cifra irrisoria e successivamente rivenduto a un prezzo maggiorato.

L'anziano ha accumulato debiti significativi, derivanti da contravvenzioni e mancato pagamento delle rate del finanziamento. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Prato, hanno portato alla conclusione dell'inchiesta e all'emissione di un avviso di fine indagini. La responsabilità della donna sarà valutata nelle fasi successive del procedimento penale.

