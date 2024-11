Dalle piscina olimpioniche all'aule universitarie, Gregorio Paltrinieri ospite dell'Università di Siena

Sarà Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, l’atteso protagonista dell’incontro su “Lo spirito olimpico. Il mondo in gioco: quando Nike era una Dea”, che si terrà mercoledì 4 dicembre, alle ore 17, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena.

Con lui interverranno Roberto Di Pietra, Rettore dell'Ateneo senese, Carlo Rossi, Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Ugo Angeloni, Questore della provincia di Siena, Maurizio Bettini, Professore Emerito dell’Università di Siena, filologo classico, latinista e antropologo, Marco Bonifazi, fisiologo dell’Università di Siena che ha seguito e accompagnato gli atleti alle recenti Olimpiadi di Parigi come capo delegazione per le discipline acquatiche. Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Pino Di Blasio.

Il tema al centro dell’incontro, che è organizzato dall’Ateneo senese in collaborazione con USienaSport e che ha come sponsor la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è quello del riscatto con grandi vittorie e trionfi, del fallimento come occasione di crescita, della capacità di rinascere e di vincere imparando dalle sconfitte. Dopo un primo giro di interventi, i relatori apriranno al confronto raccogliendo domande e commenti dal pubblico, composto in larga parte da studentesse e studenti Unisi.

L’evento rappresenta la seconda iniziativa di “Dialoghi sul futuro”, una serie di lezioni aperte e multidisciplinari, con protagonisti artisti, attori, docenti universitari, personaggi delle istituzioni, della cultura e manager di grandi aziende. La prima lezione del ciclo, sul tema “Business family: tra passato e futuro”, ebbe come protagoniste, un anno fa, Lucia Aleotti, azionista e consigliere di amministrazione del Gruppo Menarini e Stefania Auci, docente e scrittrice, autrice de I Leoni di Sicilia.

I partecipanti all’evento otterranno dall’Università di Siena l'open badge in “Cognitive flexibility”. Per facilitare l'organizzazione dell'evento è preferibile la prenotazione: www.unisi.it/unisilife/eventi/gregorio-paltrinieri-ospite-delluniversita-di-siena-save-date

Gregorio Paltrinieri è nato a Carpi il 5 settembre 1994 e ha trascorso l’adolescenza in Emilia Romagna. In principio doveva essere un ranista: “ero bravino, poi sono diventato alto”. Questo si legge nella biografia pubblicata nel libro, “Il peso dell’acqua” (Mondadori), dove il campione olimpico racconta la storia nascosta dietro una delle sue conquiste più grandi, l’oro di Rio 2016. Grazie al talento, la grinta e la determinazione Paltrinieri è una delle stelle più luminose nel panorama del nuoto mondiale. È campione e primatista europeo nei 1500 e negli 800 stile libero. Nel 2015 ha stabilito il record mondiale nei 1500 in vasca corta e l’anno dopo, alle Olimpiadi di Rio, ha conquistato l’oro nei 1500. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è iscritto all’università: Scienze Politiche e Relazioni internazionali.

È il nuotatore italiano più medagliato di sempre alle Olimpiadi, per lui in bacheca un oro, due argenti e due bronzi. Speciale il suo legame con lo Spirito Olimpico. Ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi, con esordio a Londra 2012, andando in medaglia nelle ultime tre: oro a Rio 2016, argento e bronzo sia a Tokyo 2020 che a Parigi 2024.

Paltrinieri è inoltre creatore e volto di "Dominate The Water", circuito di manifestazioni di nuoto in acque libere che concilia eventi sportivi, passione, valorizzazione e tutela dei mari e delle spiagge italiane.

Fonte: Ufficio Stampa - Università di Siena

