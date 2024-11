Inizia domani la 25esima edizione della Festa della Toscana

Si terrà domani (sabato 30 novembre) la venticinquesima edizione della Festa della Toscana, quest’anno dedicata al tema “Toscana, terra di genio e innovazione”. Per l’occasione è in programma una serie di eventi e manifestazioni. La giornata si aprirà con la seduta solenne dell’Assemblea legislativa toscana che sarà ospitata nel cinema ‘La Compagnia’, a cui sono stati invitati tutti i sindaci toscani, i componenti del Parlamento regionale degli studenti e le studentesse e gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.

L’evento si aprirà con un preludio musicale di Giulia Mazzoni. Interverranno Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale; Paolo Galluzzi storico della scienza e membro dell’Accademia dei Lincei; Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Giunta regionale Eugenio Giani.

Nel pomeriggio con ‘Palazzo Aperto’, il Consiglio regionale si apre ai cittadini con visite guidate e gratuite (le prenotazioni sono già andate esaurite in poche ore) in due turni: il primo, alle 15, con punto di ritrovo a palazzo Bastogi e il secondo, alle 17.30, con punto di ritrovo a palazzo del Pegaso. Sempre a palazzo del Pegaso, per tutto il pomeriggio, sarà presente un presidio delle associazioni a rappresentatività regionale per la donazione del sangue: l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, FRATRES, Pubbliche Assistenze Toscane, Croce Rossa Italiana e Centro Regionale Sangue della Regione Toscana, dove sarà distribuito materiale informativo per sensibilizzare al tema della donazione di sangue.

Alle 15.45, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, i saluti istituzionali dei membri dell’Ufficio di presidenza. A seguire, alle 16 e poi alle 17.45, andrà in scena ‘La nostra gente’, concerto spettacolo con Gaia Nanni, Alessio Sardelli e Roberto Beneventi. Alle 16.30 è prevista la visita guidata, a cura di Monica Valentini, all’archivio storico del Consiglio regionale della Toscana che conserva anche il Fondo Oriana Fallaci.

Alle 17 e alle 18.30 nel salone delle Feste di palazzo Bastogi protagonista con il suo spettacolo ‘Concerto solo piano’ la pianista e compositrice Giulia Mazzoni. Sarà inoltre possibile visitare le esposizioni artistiche a palazzo Bastogi: la mostra ‘Gutai – Primo Assalto’ di Shozo Shimamoto e la Galleria del Genio toscano in realtà aumentata. Nello spazio espositivo Ciampi di palazzo del Pegaso la mostra ‘Memoria e libertà’, dipinti di Emanuele Favi dal 1969 al 2024.

Dalle 15.30 una degustazione di prodotti tipici toscani e la distribuzione delle pubblicazioni delle Edizioni dell’Assemblea regionale.

