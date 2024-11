Dall'Empolese ai vertici di Confindustria: Lorenzo Bagnoli è Vicepresidente dei Giovani Imprenditori

Sammontana SpA Società Benefit annuncia oggi la nomina di Lorenzo Bagnoli a Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria con delega agli Affari Internazionali.

Il nuovo incarico, reso noto a seguito dell’Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori che ha eletto la nuova squadra di lavoro per il 2024-2028, permetterà a Lorenzo di contribuire alla crescita dell’imprenditoria giovanile, grazie ad una visione che unisce l’impronta internazionale all’impegno verso modelli imprenditoriali sostenibili.

“Sono molto felice di questo nuovo incarico e di poter dare il mio contributo alla Presidente Anghileri e a tutta la squadra di lavoro. Sono sicuro che sarà un’esperienza molto affascinante, fonte di grande arricchimento personale e professionale. Fin da subito condividerò la mia esperienza internazionale per contribuire alla crescita dell’imprenditoria giovanile” ha commentato Lorenzo Bagnoli, Vice Presidente di Sammontana SpA Società Benefit.

Pur mantenendo il ruolo all’interno di Sammontana, Lorenzo si occuperà per l’associazione dei temi legati all’internazionalizzazione.

Si è complimentato con Bagnoli anche Simone Campinoti, patron della CEAM Control Equipment srl di Empoli, nonché ex presidente di Confindustria Empolese Valdelsa e di ASEV: "La nomina nazionale di Lorenzo, che auspicavamo da tempo, non solo è opportuna ma anche meritata, meritatissima e non lo dico perche siamo amici, ma perche Lorenzo è un giovane con la luce negli occhi, un ragazzo che pur essendo membro di una famiglia di industriali importanti, ha ben saldi i piedi per terra, è umile, concreto, moderato, indipendente dalla politica, ma lungimirante e attento, un degno erede del suo grande nonno Renzo Bagnoli, ma con una vena artistica che lui declina nel business spesso guardando fuori dal recinto, che gli ha donato il suo altrettanto grande Babbo Marco Bagnoli, grande artista prima che industriale gelataio, al quale sono legato da grande amicizia e affetto personale reciproco. Lorenzo è un vero cavallo di razza del nostro territorio che saprà dare una mano a svegliare tutti sulle realtà di eccellenza del nostro industrioso territorio, riportando al centro l'industria, quella vera e virtuosa con produzione e lavoratori, quella base sancita dalla costituzione, che se fatta bene come è il nostro ideale comune, permette la crescita e lo sviluppo di un paese, producendo Pil e permettendo a chi ci lavora di fare famiglia, costruire il futuro senza pensieri"

