Maxi ponte da 13 milioni a Castiglione d'Orcia: la Regione lo finanza, la Provincia farà il progetto

Il ponte a nove luci di Castiglione d'Orcia si farà. La Regione Toscana nella proposta di legge di bilancio ha destinato alla sua realizzazione 13 milioni di euro, necessari per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'infrastruttura.

"Tra i molti investimenti previsti dalla legge di bilancio approvata dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta - ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - c'è anche la copertura del finanziamento necessario per il rifacimento del ponte a nove luci di Castiglione d'Orcia, opera a lungo attesa dalla popolazione e fortemente richiesta sia dal sindaco di Castiglione d'Orcia che dalla Provincia di Siena, che ha a sua volta stanziato ieri le risorse necessarie per il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera".

"Tra pochi giorni - conclude il presidente- la legge di bilancio sarà votata dal Consiglio regionale e poi si entrerà nella fase operativa, che finalmente darà il via alla ricostruzione di un'opera di alto valore architettonico e funzionale. Questo investimento mostra chiaramente quanto la Regione sia vicina alla realtà della Provincia di Siena ed ai suoi cittadini".

La decisione del presidente Eugenio Giani di prevedere le risorse nella proposta di legge della manovra di bilancio 2025 che andrà in approvazione in Consiglio entro il mese di dicembre.

Carletti: la Provincia pronta a fare la sua parte

“Esprimo grande soddisfazione e ringrazio per la decisione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani di prevedere, nella proposta di legge della manovra di bilancio 2025, tredici milioni di euro di finanziamento da destinare alla ricostruzione del Ponte Nove Luci nel Comune di Castiglione d’Orcia, in Val d’Orcia, divelto da un evento calamitoso nel 2012. Una proposta che entro il mese di dicembre sarà portata all’approvazione dal Consiglio regionale della Toscana.

La Provincia di Siena è pronta a fare la sua parte. Proprio nel corso dell’ultima seduta del Consiglio provinciale, infatti, abbiamo ratificato la variazione di bilancio che stanzia 550 mila euro per la progettazione dell’opera che sarà avviata dalla Provincia. Un lavoro per il quale mi sento di ringraziare il presidente che mi ha preceduta David Bussagli che ha consentito, attraverso una corretta gestione dell’ente, di avere oggi le risorse necessarie disponibili. Un lavoro di squadra che ha visto la sinergia con il Senatore Silvio Franceschelli che sia in Parlamento che da presidente della Provincia si è adoperato per arrivare nei tempi più rapidi possibile alla ricostruzione dell’opera, il Sindaco di Castiglione d'Orcia Luca Rossi e i rappresentanti regionali di riferimento.

Per me riuscire a dare una risposta ad un territorio considerato marginale è molto importante. Quello dei collegamenti delle aree interne e della manutenzione delle infrastrutture viarie, infatti, è il tema che ci deve vedere come istituzioni costantemente impegnate nella ricerca di possibili soluzioni, anche laddove possono presentarsi difficoltà dovute alle evidenti e limitate disponibilità di risorse da parte degli enti locali.

Un’opera infrastrutturale di collegamento strategico per il sud della provincia di Siena a servizio non solo dei residenti e dei turisti ma anche e soprattutto del sistema delle imprese che operano fino alla Val di Paglia”.

Lo sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti appreso della proposta del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani di inserire nella manovra di bilancio 2025 il co finanziamento per la ricostruzione del Ponte Nove Luci nel Comune di Castiglione d’Orcia.

Fonte: Ufficio Stampa

