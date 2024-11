Monsignor Vasco Giuliani festeggia il 50° di sacerdozio con Papa Francesco

Grande gioia e onore per don Vasco Giuliani, sacerdote appartenente al Presbiterio dell'Arcidiocesi di Firenze, originario del Mugello che, nel ricordare l'anniversario di sacerdozio, si è recato in pellegrinaggio nell'Urbe, con la sorella, i famigliari e alcuni cari amici.

"Un particolare ringraziamento all'Arcivescovo di Firenze, Sua Eccellenza monsignor Gherardo Gambelli che, con la sua segreteria, è riuscito a organizzare questo storico pellegrinaggio e l'incontro con il Pontefice Francesco per questo importante anniversario - ha commentato Monsignore - Dopo 50 anni ho incontrato di nuovo il Papa. I miei parenti, a mia insaputa, si sono ritrovati in piazza San Pietro: mia sorella, tutti i nipoti, i pronipoti. Bello rivedersi tutti insieme all'ombra di San Pietro".

La storica e straordinaria giornata è iniziata con la celebrazione della santa messa nella Basilica, celebrata dallo stesso Monsignore nelle Grotte vaticane, nella Cappella clementina, dove sono custoditi i resti mortali del principe degli apostoli, San Pietro. Terminata la funzione eucaristica, il prelato ha preso parte all'udienza del mercoledì in piazza San Pietro dove, sul sagrato, al termine dell'udienza, ha potuto incontrare, con la propria sorella, il Santo Padre.

Monsignor Vasco Giuliani, nato nel 1947 a Scarperia in via San Martino, figlio di operaio edile e mamma casalinga, è molto conosciuto nella diocesi di Firenze per il suo carattere gioviale e paterno, per la sua disponibilità nell'ascoltare il prossimo, e anche per i suoi molteplici incarichi.

Fin da giovanissimo è stato segretario di Sua Eccellenza monsignor Giovanni Bianchi, vescovo ausiliare di Firenze (1964-1967), poi vescovo di Pescia (1967-1993).

Lasciò giovanissimo il Mugello all'età di undici anni, per entrare in seminario minore arcivescovile di Firenze nel 1958, in seguito ordinato sacerdote dal Cardinale Ermenegildo Florit nel 1974.

Parroco di San Michele a San Salvi e, in concomitanza, Cappellano delle piccole Sorelle dei Poveri, è stato successivamente Parroco nel Mugello, della chiesa di San Lorenzo a Villore dove è stato festeggiato questa estate da molti parrocchiani con una solenne celebrazione eucaristica da lui stesso presieduta.

Di seguito don Vasco è stato parroco a Sant'Andrea a Candeli e assistente diocesano dell'Azione Cattolica, e da sempre collaboratore degli arcivescovi fiorentini.

Nel 2006 è diventato Canonico del capitolo della Basilica di San Lorenzo e Direttore della pastorale familiare dell'Arcidiocesi, Presidente dell'Opera Diocesana Assistenza.

Nel 2014 diventa Canonico onorario del Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Santa Maria del Fiore e Rettore delle chiese di San Carlo e di Orsanmichele e quindi Monsignore; Sacrista della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. In seguito è delegato diocesano per i laici.

Fonte: Ufficio Stampa

