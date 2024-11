Montespertoli, il comune invita la cittadinanza ad un'assemblea per un 'nuovo centro storico'

Il Consiglio Comunale di Montespertoli ha votato all’unanimità un atto d’indirizzo senza precedenti, a favore della rigenerazione del centro storico e della pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino.

In linea con quanto richiesto dal Consiglio, l’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare a un’importante assemblea pubblica per approfondire i contenuti del progetto di rigenerazione del centro storico, attualmelnte in fase di predisposizione da parte dei tecnici del Comune di Montespertoli.

L’assemblea si terrà martedì 10 dicembre alle ore 21.30 nell’Auditorium “Vanna Cercenà” presso il Centro culturale “Le Corti” in piazza Machiavelli.

Durante l’incontro la cittadinanza avrà modo di confrontarsi con l’amministrazione sui contenuti del progetto, che riguarda non soltanto la completa ripavimentazione in pietra di via Roma e via Sonnino e l’istituzione di un’area pedonale in quelle due vie, ma anche una completa revisione della viabilità, nuovi parcheggi e sopratutto la realizzazione di un progetto pluriennale di street art sulle facciate degli edifici del centro storico.

“Montespertolesi, abbiamo un sogno: trasformare il nostro centro storico e portarlo nel futuro, renderlo un luogo attrattivo e più vivibile, puntando sull’arte contemporanea come veicolo di bellezza e volano per lo sviluppo del commercio. - Dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini, che prosegue - Il bello genera bello ed è per questo che vogliamo fare del nostro centro una vera e propria galleria a cielo aperto, con un’area pedonale che cambierà completamente il volto di Montespertoli. Per farlo, però, abbiamo bisogno del contributo di tutti. È con questo spirito che tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione insieme, ha votato a favore della pedonalizzazione del centro e questo è un fatto storico, un’occasione da non perdere. Siete dunque invitati a partecipare per confrontarsi con noi e lavorare insieme al dettaglio di questa proposta. Questo progetto è una grande scommessa e vive se iniziamo questo percorso insieme”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune Montespertoli

Notizie correlate