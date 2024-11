Il questore Maurizio Auriemma saluta Firenze e va in pensione

Il questore di Firenze Maurizio Auriemma saluta Firenze e la polizia. Sabato 30 novembre sarà infatti il suo ultimo giorno di lavoro a Firenze e professionale, per raggiunti limiti di età.

In questura, all'incontro organizzato per la conclusione del suo incarico, a salutare il questore erano presenti in la prefetta Francesca Ferrandino, la sindaca Sara Funaro, il cardinale emerito Giuseppe Betori, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e molti altri.

Nel suo saluto Auriemma ha ricordato tra l'altro le sue origini fiorentine e spiegato come il suo incarico di questore a Firenze, iniziato nel gennaio 2022, sia stato come chiudere un cerchio.

