Sala operatoria "in mondovisione" per un intervento chirurgico realizzato a Ponte a Niccheri

In diretta live, specialisti e chirurghi di 15 paesi del mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, oltre che dell’Italia, hanno assistito questa mattina in streaming a un intervento di chirurgia eseguito al Santa Maria Annunziata dall’equipe di Marco Scatizzi, direttore della struttura operativa complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale. È il 7° anno consecutivo che la trasmissione dell’intervento chirurgico che si tiene nell’ambito del 35° Congresso internazionale di videochirurgia dell'Apparato Digerente, ha avuto come scenario le sale operatorie dell’Annunziata.

L’intervento chirurgico laparoscopico ha riguardato quest’anno un caso di neoplasia del retto sottoperitoneale, ed è stato seguito contemporaneamente da chirurghi di tutto il mondo oltre che italiani. L’obiettivo è diffondere le tecniche mininvasive in chirurgia e interagire con i migliori chirurghi italiani e internazionali, scambiandosi esperienze e dettagli tecnici innovativi. Anche quest'anno studenti e specializzandi hanno visto e interloquito con il dott. Scatizzi grazie al sistema di iperconnessione "Fluid" della Sala operatoria dell’Annunziata.

“Sono felice di aver ricevuto anche quest'anno l'onore di partecipare al 35° Congresso internazionale di video chirurgia dell'Apparato Digerente, per la possibilità di confrontarci con le migliori Scuole chirurgiche nazionali e con altri centri di eccellenza sparsi nel mondo – ha dichiarato il dottor Scatizzi - L'orgoglio di esserci è riferito agli ottimi risultati che continuiamo a consolidare all'ospedale Santa Maria Annunziata, crescendo nella numerosità e nella complessità dei casi oncologici trattati. Questi risultati – sottolinea - sono possibili grazie ad un Gruppo chirurgico, giovane competente e voglioso di offrire ai pazienti un'opportunità di cura degna dei migliori Centri nazionali, ma anche per la splendida collaborazione con l'Oncologia e la Radioterapia e con tutto il Gruppo oncologico multidisciplinare (endoscopisti, radiologi, anatomo patologi) che rendono possibile il raggiungimento dell'obiettivo della migliore offerta per i pazienti affetti da questa patologia oncologica”.

L’equipe guidata dal direttore della Chirurgia Generale Marco Scatizzi era costituita dai chirurghi, Gian Matteo Paroli e Alessandro Falsetto, dall’anestesista Laura Salucci e dagli infermieri Francesco Valiani, Sara Nocentini e Angelica Biagianti.

Fonte: Asl Toscana Centro - ufficio stampa

Notizie correlate