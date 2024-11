Bando Cultura, pubblicata a Pisa graduatoria dei beneficiari

È stata pubblicata sul sito del Comune di Pisa la graduatoria del bando per l’assegnazione dei contributi ordinari nel settore cultura er attività e progetti realizzati nel 2024.

«Uno sforzo grande e importante: per il 2024 siamo riusciti ad arrivare alla soglia simbolica di 100mila euro messi a disposizione di chi in città lavora per fare cultura - spiega l’assessore alla cultura Filippo Bedini -. Un traguardo significativo e non scontato, che non sarà facile ripetere nei prossimi anni. Attraverso il bando cultura vengono finanziati progetti interessanti realizzati nel corso di quest’anno e che hanno contribuito ad arricchire l’offerta culturale su tutto il territorio comunale. In totale sono pervenute 28 domande sottoposte alla valutazione di una apposita commissione, che ha assegnato i punteggi sulla base di precisi criteri. Sono risultate beneficiarie del contributo 21 associazioni, a ognuna delle quali è stato assegnato un contributo da un minimo di mille a un massimo di oltre 7mila euro».

Tra i criteri premiali quelli della originalità, attrattività e durata dei progetti, la loro gratuità, il coinvolgimento di altri soggetti e di luoghi non abitualmente sede di eventi esterni al centro storico.

Il bando era destinato a fondazioni, associazioni, comitati e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano sede o svolgano la loro attività nel Comune di Pisa e che operino nel settore di intervento che comprende cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici. La graduatoria e l’importo del contributo assegnato a ciascun soggetto sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi/BANDO-CULTURA-2024

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

Notizie correlate