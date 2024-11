Sanità, 5 milioni per contenere le liste d’attesa a fine 2024

Cinque milioni di euro per contenere le liste d’attesa nelle ultime settimane dell’anno. Ad annunciarlo sono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

“Vogliamo garantire continuità e ritmo alle prestazioni anche nel mese di dicembre - spiegano-. Con l’esaurirsi delle risorse autorizzate dal Governo, già tutte impegnate, rischiavamo che l’attività proseguisse a singhiozzo con ulteriori disagi per le persone. Non vogliamo che accada e per questo abbiamo autorizzato alle Aziende l’uso di 5 milioni del fondo sanitario”,

