"Scendete tutti!": in strada col coltello in mano, nei guai chef toscano

Nelle scorse ore è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi o oggetti atti a offendere Simone Rugiati. Classe 1981, nato a Empoli ma originario di Santa Croce sull'Arno, Rugiati è un noto cuoco che ha preso parte a molti programmi in tv e adesso ha un suo locale a Milano, dove vive.

Il fatto, ricostruito da Il Giorno, sarebbe avvenuto alle 23 di giovedì 28 novembre a Milano, a Chinatown. In via Signorelli, non lontano dal luogo dove Rugiati ha 'Food Loft', il santacrocese sarebbe stato visto in strada mentre impugnava un coltello da cucina e urlava a squarciagola "scendete, scendete tutti".

Non è chiaro il motivo del gesto ma secondo il quotidiano il coltellaccio da cucina sarebbe spuntato dopo l'ennesima lite coi vicini infastiditi dai rumori. Un inquilino avrebbe chiamato i carabinieri che avrebbero trovato Rugiati da solo e in stato di alterazione, con sé avrebbe avuto il coltello. Portato in caserma, sarebbe stato deferito in stato di libertà.

