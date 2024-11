Giochi, libri e laboratori: a Certaldo iniziative culturali e didattiche per i più piccoli

Un dicembre certaldese a misura di bambino, con tante iniziative che vanno ad aggiungersi a quelle natalizie del centro urbano.

Domenica 1 Dicembre la Proloco Certaldo, in collaborazione Associazione Polis Certaldo, Decimo Pianeta, Lil Jc Aps, The Book bar Certaldo, ha organizzato TuttoGiochi, ai Macelli Public Space, Piazza Macelli dalle ore 10:00 alle ore 19:00. In programma tornei e prove di abilità di giochi famosi da tavolo e videogiochi, scambi tra appassionati e omaggi per i visitatori.

Sempre a I Macelli, da venerdì 6 dicembre parte La cittadella del libro, che per tre weekend da venerdì a domenica di dicembre, nell'atmosfera della Cittadella del libro, organizzata da Federighi Editori, ci saranno laboratori con le scuole organizzati da Associazione Polis, Biblioteca Comunale Bruno Ciari, Rea.net e Proloco in collaborazione anche con Fondazione CR Firenze, e nei fine settimane 7-8, 14-15 e 21-22 tutti possono entrare nel magico mondo della Cittadella del libro.

Da non perdere poi il 10 dicembre dalle ore 18 l'Open Day della Scuola Pascoli del Fiano, con pesca organizzata dai genitori e laboratori di disegno e giochi per passare un pò di tempo e familiarizzare con gli spazi della bella scuola del Fiano, con la presenza anche di Polis che illustrerà il post scuola tipico al Fiano! Mentre venerdì 13 dicembre ore 18:00, non può mancare un passaggio presso la Chiesa S. Tommaso di Certaldo, con il coro degli alunni dell'Istituto Maria SS Bambina con canti nei vari dialetti d'Italia!

Fino all'8 dicembre sarà l'occasione anche di far visita con idee regalo uniche e irripetibili presso la saletta di Via 2 Giugno dalle 10:00 alle 12.30 e 15.30-19 al Mostramici, mercato con oggettistica organizzato dall'Associazione Genitori Ragazzi disabili Certaldo, che contribuisce con il ricavato al servizio Centro Disabili "Il Papiro" Asl Toscana Centro.

Giovedì 12 dicembre: orientamento alla scuola secondaria Boccaccio dove le scuole superiori incontrano i nostri alunni, per la scelta importante di studi

Alla biblioteca comunale “Bruno Ciari” invece, sabato 14 dicembre un incontro con giochi da tavolo per bambini (7-12 anni) ore 10:30; e martedì 17 dicembre ore 17:00 per i 4-8 anni ci sarà un laboratorio creativo dedicato al Natale

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

