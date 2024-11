Non sbarcherà a Carrara la nave con 195 migranti

Non sbarcherà in Toscana la Humanity One. La nave non arriverà a Marina di Carrara dove era attesa per lunedì 2 dicembre alle 15. A causa del mare troppo grosso, fa sapere il Comune di Carrara, l'imbarcazione, con a bordo 195 migranti soccorsi nei giorni scorsi, sta facendo rotta verso la Sicilia.

Le difficili condizioni meteo marine hanno fatto sì che nella tarda serata di venerdì 29 novembre le autorità decidessero di cambiare il porto di sbarco assegnato. Così è stato evitato un viaggio di circa due giorni fino alla Toscana.

Notizie correlate