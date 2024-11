Castelnuovo Berardenga investe 120mila euro per i parchi giochi

Durante la seduta del 29 novembre 204 il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga ha approvato la variazione di bilancio che permetterà di avviare un piano di riorganizzazione e manutenzione di tutti i parchi gioco comunali. L’investimento complessivo ammonta a 120mila euro, ripartiti nel bilancio 2024 e 2025 in due step dello stesso importo.

“Investire sui luoghi di aggregazione – commenta il vicesindaco Cesare Francini – e, in particolare, sui parchi gioco è per il Comune di Castelnuovo Berardenga un’assoluta priorità. Rendere questi spazi sempre più funzionali e ancora più belli è essenziale per la qualità della vita e per una comunità a misura di bambino.”

La seduta consiliare ha poi approvato un’ulteriore variazione di bilancio che ammonta a 40mila euro per la digitalizzazione dell’archivio tecnico delle pratiche edilizie. L’investimento sarà totalmente finanziato da un bando regionale e si articolerà in due fasi:

1. Creazione di un data base con anagrafica e tutte le informazioni delle pratiche edilizie;

2. Digitalizzazione di un primo lotto delle pratiche edilizie presentate al Comune.

Questo permetterà di migliorare l’efficienza, l’accessibilità e la trasparenza dei servizi comunali, modernizzando la gestione e l'accesso alle pratiche edilizie.

Fonte: Ufficio stampa

