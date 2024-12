A Firenze il Direttivo Regionale della Lega Toscana, il segretario Baroncini: "Strategia comune, partito vivo e in crescita"

“Abbiamo discusso e elaborato una strategia comune per le prossime sfide politiche, con un forte impegno per raggiungere risultati sempre più significativi in Toscana - afferma il segretario regionale Lega Toscana Luca Baroncini -. La Lega è un partito vivo e in crescita, pronto a cogliere ogni opportunità per consolidare ulteriormente il proprio radicamento sul territorio e contribuire in maniera decisiva a far vincere le prossime elezioni regionali al centrodestra, che è un obiettivo in cui crediamo. I dati sul tesseramento d’altronde sono estremamente positivi e testimoniano la presenza diffusa della Lega in tutta la regione. Questo è il segnale chiaro di un partito sempre più radicato e seguito”.