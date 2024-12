Lavoratore muore in magazzino Esselunga, sindacati dichiarano sciopero per devolvere stipendio alla famiglia

Stanotte ha tragicamente perso la vita un lavoratore di Esselunga che operava nel magazzino e-commerce di Campi Bisenzio. Il giovane sarebbe morto dopo essere caduto da un'altezza di 10 metri. Da quanto appreso dai carabinieri potrebbe trattarsi di un gesto volontario.

L’azienda su richiesta dei sindacati e delle rappresentanze unitarie dei lavoratori ha deciso la chiusura del magazzino fino alle 12 di domani. Apprendendo la notizia dall'azienda, in attesa di maggiori informazioni, Filcams Cgil Firenze, Fisascat Cisl Fi-Po, Uiltcucs Toscana e le rappresentanze unitarie dei lavoratori "si stringono attorno alla famiglia e dichiarano per la giornata di domani lunedì 2 dicembre, 15 minuti di sciopero in tutti i negozi fiorentini per testimoniare la propria vicinanza e solidarietà. Lo sciopero, per decisione delle rappresentanze unitarie dei negozi, non prevederà l'astensione dal lavoro, ma la trattenuta della retribuzione equivalente che chiederemo all'azienda di devolvere ai familiari del lavoratore".

