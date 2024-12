Molesta turista toscana 17enne nel Riminese, chiesto il rinvio a giudizio

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per un 30enne di Pesaro, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una turista toscana di 17 anni. L'episodio è avvenuto nel Riminese lo scorso luglio, quando l'uomo avrebbe attirato l'attenzione della ragazza con una scusa, per poi calarsi i pantaloni e tentare di molestarla. La vittima è riuscita a respingerlo grazie alle sue urla e a quelle delle amiche vicine, costringendolo a fuggire in bicicletta.

La Polizia, grazie alle indagini condotte con la Questura di Firenze, ha identificato il sospetto, incensurato e senza precedenti, contro il quale non sono state richieste misure cautelari. La giovane, che ha presentato querela immediata, è pronta a costituirsi parte civile.

