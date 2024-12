'L’albero di Natale' al teatro Shalom di Empoli

Il prossimo 8 dicembre 2024 alle ore 17,15 avrà luogo il quarto spettacolo della stagione di prosa del Teatro Shalom: “L’albero di Natale” di Andrea Maia, regia Toni Fornari.

Domenica 8 Dicembre 2024 – ore 17,15

Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli presentano

una produzione A.T.P.R. associazione Teatri Per Roma

L’ALBERO DI NATALE

di Andrea Maia

Regia: Toni Fornari

con Simone Montedoro, Roberta Mastromichele, Emanuela Fresi e

Danilo De Santis

Marco, quarantacinquenne di bella presenza, di professione scrittore, vedovo da quattro anni, vive nel ricordo della moglie e non ha avuto interesse per altre relazioni. Da quando è rimasto vedovo non ha mai più fatto l’albero di Natale poiché era solito farlo sempre con sua moglie. Il suo amico Franco, tipo stravagante, cerca di coinvolgerlo in feste e serate, ma non hanno mai successo. C’è anche una simpatica portiera, che si prende cura della casa, con la quale Marco si scontra spesso anche se in maniera simpatica. La sera del 23 dicembre, di ritorno dalla solita festa, Marco soccorre Vanessa, una giovane donna che è stata scippata e gettata a terra da due malviventi e la invita a casa sua per medicarla. I due passano la notte a parlare e a raccontarsi. L’incontro tra i due si rivelerà importante e cambierà drasticamente le loro vite.

