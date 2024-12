A Montelupo le celebrazioni del patrono dei carabinieri

Grande festa presso la cittadella Mariana – Parrocchia di San Donato a Livizzano, sabato 30 novembre 2024, in occasione della celebrazione in onore della “Virgo Fidelis”, celeste patrona della Benemerita Arma dei Carabinieri, organizzata dal Presidente Lgt. c.s. Maurizio Cutrupi e dal Consiglio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Montelupo Fiorentino.

Presenti alla cerimonia il Gen. di Corpo d'Armata Tullio Del Sette già Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi, il Gen. Divisione Luigi Nardini - Ispettore Regionale ANC Toscana, il Cap. Angelo Corrente Comandante della Compagnia CC di Empoli, il Cap. Riccardo Cuneo Comandante della Compagnia CC di Scandicci, il Lgt. Bruno Mencarelli Comandante Stazione Carabinieri Montelupo Fiorentino, il Mar. Capo Simone Soldi Comandante Stazione Carabinieri Montespertoli, nonché una folta rappresentanza dei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri dell’Empolese e della piana fiorentina, con bandiere e labari. La funzione religiosa, iniziata alle ore 11,00, è stata resa ancora più solenne dal Cardinale Ernest Simoni che ha presieduto la Santa Messa, concelebrata dal Parroco di San Donato Don Cristian Meriggi.

Nel corso della cerimonia, coordinata dal V. Presidente Gabriele Mariano e dal Consigliere Giuseppe Vescovo, è stata proclamata dal Cap. Angelo Corrente la “Preghiera del Carabiniere”, suonato la musica “Il Silenzio” da parte del trombettista Davide Nigi, ed eseguito dal Coro il canto ”Inno alla Virgo Fidelis”. Al termine della celebrazione è stata benedetta l'opera “Virgo Fidelis” eseguita da Anna Nicro e donata, dalla Parrocchia, alla ANC. Dopo avere salutato i presenti l'Ispettore Regionale Genr. Luigi Nardini ha ricordato che: “la festa dedicata alla “Virgo Fidelis” risale all’8 dicembre 1949 quando, Sua Santità Pio XII, proclamò ufficialmente Maria “Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri”, fissando la data della ricorrenza al 21 novembre. A seguito della Battaglia di Culqualber del 1941 in Abissinia, per l’eroismo dei carabinieri, la bandiera dell’Arma è stata decorata della medaglia d’oro al valore militare. Da allora ogni anno i Carabinieri, rendono onore alla loro Patrona e ricordano i caduti in servizio. La scelta della "Virgo Fidelis", come patrona dell'Arma, è ispirata alla fedeltà propria di ogni soldato che serve la Patria, che diventa caratteristica peculiare dell'Arma dei carabinieri che ha per motto: "Nei secoli fedele".

Il Cap. Angelo Corrente ha letto la motivazione della medaglia d'Oro al valor militare. Veniva inoltre ricordata la ricorrenza per la celebrazione della “giornata dell’orfano”: per l’Arma, gli orfani sono da sempre elemento di collegamento con il passato e con il sacrificio dei Carabinieri che hanno dato la propria vita per la Patria. L’ O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri), fondata il 15 maggio 1948, assiste oltre 1.200 orfani. Dopo la funzione religiosa, la Cerimonia è proseguita presso il Ristorante “I Palmenti” di Montelupo Fiorentino, per ufficializzare l'ingresso dei nuovi 30 tesserati nell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Montelupo Fiorentino, tra i quali numerosi Carabinieri già in servizio presso il Comando Legione CC Toscana, il Parroco di San Donato a Livizzano Don Cristian Meriggi e il comico, cabarettista e regista italiano Graziano Salvadori.

Fonte: Ufficio stampa

