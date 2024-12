Borgo in festa per la XIII edizione de 'La Via dei Presepi' a Cerreto Guidi

Mancano meno di cinque giorni all’avvio delle celebrazioni natalizie a Cerreto Guidi con "La Via dei Presepi", giunta alla sua XIII edizione. L'evento, patrocinato dalla Regione Toscana, è organizzato dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo in collaborazione con l’Associazione Città dei Presepi, Terre dei presepi, le Contrade e tante associazioni del territorio. La Via dei Presepi

"La XIII edizione della Via dei Presepi non nasce oggi - spiega la sindaca Simona Rossetti - È frutto di un percorso che è cominciato da una semplice idea di Don Donato Agostinelli per mostrare pubblicamente i presepi dei cittadini. Da questa idea, si aggiunse poi la volontà del CCN di esporre i presepi nelle vetrine e negli spazi pubblici, organizzando anche dei concorsi per premiare l'originalità sia della composizione che dei materiali. L'iniziativa oggi coinvolge molte associazioni locali e ha attratto visitatori anche da fuori regione e dal suolo nazionale, con gruppi organizzati in pullman".

Seguendo una tradizione ormai consolidata, presepi di ogni tipo arricchiscono le vie e le vetrine del centro storico di Cerreto Guidi, in un’edizione che ogni anno offre nuove sorprese senza perdere il legame con la sua storia.

"Oltre ai presepi, la manifestazione offre iniziative per bambini e ragazzi come musica, cioccolato e intrattenimento - prosegue Rossetti- Vogliamo rafforzare la rete regionale e nazionale dei presepi, puntando su un lavoro di qualità".

La manifestazione, che sarà inaugurata ufficialmente l'8 dicembre (ore 15:00 in Piazza Vittorio Emanuele II) , ha già attirato l’attenzione dei visitatori, molti dei quali sono giunti a Cerreto Guidi già domenica 1° in occasione dei negozi aperti. Questo fa ben sperare in una grande partecipazione per tutta la durata dell’evento.

"Ho visto un’anteprima della manifestazione domenica 1° dicembre. Non è stata l’inaugurazione, ma una giornata con negozi aperti e possibilità di visite. So che ci sono già numerose prenotazioni presso il nostro ufficio turistico, con richieste di guide per visitare le nostre mostre. Il livello di qualità raggiunto quest’anno sarà difficile da superare", conclude la sindaca.

Terre di Presepi

L'Associazione nazionale Città dei Presepi, di cui la sindaca ne è presidente, ha messo in piedi un itinerario turistico che tocca 100 località toscane con una ricca tradizione presepiale.

"La nostra Regione, - spiega Fabrizio Mandorlini, responsabile Terre di Presepi-, si pone all’avanguardia per questo tipo di eventi, che negli anni passati hanno attirato milioni di visitatori. L’iniziativa permette di scoprire le bellezze artistiche e architettoniche del territorio e ha favorito la creazione di una rete di scambi tra le località presepiali, attraverso un calendario dell’Avvento che ruota attorno alla figura di Don Milani. Alcune di queste iniziative saranno ospitate proprio a Cerreto Guidi". (Sul sito tutte le informazioni).

Gli eventi in programma

Quest’anno saranno esposti presepi unici, tra cui quelli realizzati dai presepisti storici Gessica Mancini delle "Dame dell'uncinetto", Fabio Bandini, e Giuseppe Landi, oltre ai diorami realizzati da Sandro Nardini e dai maestri presepisti Antonio Pigozzi, Niccolò Celegato e Franco Pucci.

Il programma, adatto a tutte le età, offre attività per bambini come teatro, fiabe sonore e il Ludobus, oltre a laboratori creativi delle "Dame dell'Uncinetto", dei folletti e di Sandro Nardini per la costruzione di presepi. La musica, con workshop e concerti, rappresenta un altro elemento centrale.

"La Via dei Presepi si distingue per la sua atmosfera intima e autentica, offrendo un messaggio di pace e solidarietà legato al vero spirito natalizio. A differenza dei numerosi mercatini e delle "città del Natale" diffuse altrove, Cerreto Guidi propone un percorso unico nel suo borgo storico, dove ogni angolo accoglie installazioni artistiche curate", così Lorenzo Brunori della Pro Loco.

La manifestazione, che si svolgerà fino al 12 gennaio, offre l'occasione di scoprire il borgo storico di Cerreto Guidi, la sua villa e fare acquisti in compagnia della propria famiglia. Si concluderà, come da tradizione, con Cerreto Ciok.

I presepi saranno comunque visitabili fino al 12 gennaio, giorno della premiazione del concorso dei presepi Domenica 12 gennaio alle ore 17,00 presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook.

Niccolò Banchi

