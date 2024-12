Cinghiali avvistati in centro a Castiglione della Pescaia

Cinghiali a passeggio di sera a Castiglione della Pescaia. Le immagini sono state girate nel centro della cittadina affacciata sul mare, in provincia di Grosseto, nella serata di ieri lunedì 2 dicembre: nel video si vedono cinque cinghiali a bordo della strada.

Non si tratta del primo avvistamento di cinghiali, a volte in branco, in aree urbane e in questo caso in Maremma: altre le segnalazioni dalla zona, anche nelle scorse settimane.

