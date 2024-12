Empolese Valdelsa terra dei presepi: un itinerario tra vere e proprie opere d'arte

Esistono tanti modi per raccontare il Natale e uno di questi è rappresentato dal Presepe e i suoi tanti volti. Tradizione, storia e arte si fondono in un programma di iniziative, alcune già cominciate altre inizieranno tra pochi giorni.

Grazie al Museo Diffuso Empolese Valdelsa e all’associazione Nazionale Città dei Presepi è nato un itinerario da cui partire per visitare ‘vie e borghi’, allestimenti meccanizzati, viventi, istallazioni, cortei che regalano esempi di ‘Terre di Presepi’.

Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino e Vinci sono ‘Terre di Presepi’ e alcuni rappresentano realtà che fanno parte del percorso regionale (i comuni segnalati in grassetto) attraverso il quale è possibile visitare la Toscana con un itinerario turistico di 100 presepi in 100 paesi. Ogni presepe ha infatti un numero in cui si identifica permettendo il giro dei presepi con una apposita credenziale.

Dietro a ogni Presepe c’è un lavoro, fatto di creatività, puntuale, prezioso, unico, che donne e uomini portano avanti negli anni, regalando gioia a intere comunità.

"Abbiamo un territorio straordinario, in cui tradizione, arte e creatività si fondono dando vita a tantissime rappresentazioni di Presepi ed eventi annessi. Il Natale dell'Empolese Valdelsa sarà ricco anche di momenti d'intrattenimento e di socializzazione mettendo al centro le nostre tradizioni", ha commentato il sindaco di Vinci, con delega a Cultura e Turismo per l'Unione dei Comuni, Daniele Vanni.

PROGRAMMA - A Cerreto Guidi dal 1 dicembre al 12 gennaio è possibile visitare ‘La via dei Presepi. Sono più di cento le rappresentazioni presentate nel centro storico, dove è possibile trovare presepi e diorami dei più importanti maestri italiani a cui si affiancano nuove rappresentazioni realizzate con materiali più svariati, dal ferro al legno alla plastica. Ci sono poi presepi identitari del territorio che affiancano il presepe all’uncinetto più grande d’Italia e rappresentano la natività ambientata nel padule di Fucecchio o realizzata con i tralci delle viti. La facciata della biblioteca ospiterà sulle finestre inoltre il Calendario dell’Avvento tematizzato sul Cantico delle Creature realizzato dai pittori Ucai, mentre nel giardino adiacente è collocato il presepe di don Milani.

Capraia e Limite nei giorni 8, 14 e 15 dicembre; dal 20 dicembre al 6 gennaio 2025 tutti i giorni, 11 e 12 gennaio 2025, orario apertura, dalle 15 alle 19.30, nei locali della Misericordia di Limite, si terrà un presepe animato poliscenico ideato e realizzato dal presepista Tommaso Cei, completamente meccanizzato, comprende tutte le fasi della giornata con effetti speciali e cura minuziosa di ambienti e personaggi. Il 5 gennaio 2025, alle 15.30 in piazza Pucci si svolgerà la rievocazione dell'arrivo dei Magi e presepe vivente. A Roma in piazza San Pietro, sotto il colonnato del Bernini ci sarà la Barca del Giubileo, realizzata dagli artigiani di Limite, il cui prototipo sarà esposto nella sede delle Misericordia.

Si prosegue con Castelfiorentino, dall’8 dicembre al 6 gennaio: la Via dei presepi, visibili passeggiando lungo le vie del centro storico. Di particolare rilievo il “Presepe meteorologico” allestito nell’oratorio di San Filippo Neri della Misericordia in via Attavanti caratterizzato dal susseguirsi degli agenti atmosferici e il presepe luminoso che dalla Pieve scende nel borgo; a Certaldo dall’8 dicembre al 6 gennaio, in orario dalle 10 alle 19, nei locali della Limonaia sarà allestito un grande presepe, oltre alla Natività sul parterre di Palazzo Pretorio - Certaldo Alto. Entrambi i Presepi sono stati realizzati dall'Istituto Comprensivo e dall'Istituto Maria SS. Bambina nel Convento degli Agostiniani.

E si arriva a Empoli: nel centro storico all’imbocco di via Paladini, in piazza delle Stoviglie si erge una grande Natività, visibile fino al 12 gennaio 2025 e a Ponzano, dall’8 dicembre al 17 gennaio, in orario di apertura della chiesa, sarà visitabile il Presepe realizzato da oltre 50 anni, tutti i giorni nel sottochiesa di Ponzano.

Fucecchio propone dall’8 dicembre al 6 gennaio, un Presepe artistico tradizionale, realizzato, dalla Pro Loco Fucecchio con statuine di grandi dimensioni, affiancato da altri piccoli presepi realizzati con la tecnica dell'infiorata (a fiori secchi) nel Chiostro dei Frati in piazza La Vergine dove è allestita anche la mostra su “La Vita di San Francesco” realizzata dai pittori dell’Unione Cattolica Artisti Italiani. Il 6 di gennaio avrà luogo la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, in partenza da Ponte a Cappiano; a Gambassi Terme, dall’8 dicembre al 6 gennaio, sarà possibile ammirare il Presepe realizzato dalla Misericordia di Gambassi Terme nel centro storico cittadino, il Presepe artistico monumentale in località Montignoso a cura del Santuario di Montignoso e i Presepi nel Bosco di Badia, allestimento a cura dell'associazione Badia a Cerreto.

Infine, a Montaione, dall’8 dicembre al 6 gennaio spazio alla 18° edizione della manifestazione “Presepi nel Borgo” nel Borgo di Iano a cura del Comitato Vivere Iano, con l’allestimento di varie tipologie di presepi negli angoli più suggestivi e caratteristici del Borgo; mentre a Montelupo Fiorentino, il 22 dicembre sarà il giorno del Presepe in corteo, organizzato dalla Pro Loco Montelupo, che da piazza dell'Unione Europea arriverà al centro storico con soste, musica natalizia, cori gospel e sorprese. Partenza alle 16.30.

Chiude Vinci: dall’ 8 dicembre, a Petroio, sarà visibile il Presepe artistico-monumentale di 250 metri quadri di paesaggio curato in ogni particolare, dai paesaggi, agli oggetti, case, meccanismi (per rendere vivo e animare ogni movimento), giochi di specchi e d'acqua. A Vinci, dal 7 dicembre percorso nel borgo di presepi geniali, il 22 dicembre e il 5 gennaio presepe vivente.

Per informazioni più dettagliate consultare il sito www.cittadeipresepi.com

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

