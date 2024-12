Festa per i venti anni di "Guida la tua vita" dell'associazione Gabriele Borgogni

Ieri, lunedì 2 dicembre, con 800 ospiti in sala, festeggiata la XX edizione di “Guida la tua vita” al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. A condurre Eva Edili, speaker di Radio 102.7 e Lady Radio e Carlo Nicoletti. Tra gli ospiti tante le Istituzioni: Paolo Marcheschi e Federico Gianassi, parlamentari, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, Sara Funaro, sindaca di Firenze, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia; rappresentanti della Regione Toscana, del Comune di Firenze e di altri Comuni limitrofi; Marco Pierini, vicerettore dell’Università di Firenze; Marco Masini, Gianfranco Monti e Lorenzo Baglioni. Sul palco sono poi intervenuti la sindaca di Firenze Sara Funaro ed il governatore Eugenio Giani.

“Un grande successo che testimonia come questa iniziativa sia entrata nel cuore di tutti e quanto l’associazione Borgogni sia impegnata per sensibilizzare sulla sicurezza stradale, promuovere campagne di prevenzione e supportare le famiglie delle vittime di incidenti. - ha detto la sindaca Sara Funaro –. Teniamo molto come amministrazione a questa tematica e siamo sempre stati a fianco dell’associazione Borgogni. Continueremo ad esserlo e facciamo loro tantissimi complimenti per i vent’anni di questa iniziativa e per il loro grande impegno”.

“Prima di guardare al futuro – ha affermato il presidente Eugenio Giani – è importante considerare i risultati ottenuti dall’Associazione Borgogni negli ultimi venti anni, che ha saputo creare una rete nel contesto regionale, unendo l’impegno di persone unite dal dramma di una vita spezzata e dal segno profondo lasciato dalla scomparsa di persone care trasformandolo in un concreto impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni. Sul piano della sicurezza stradale la testimonianza di chi ha vissuto il dolore di una perdita è il metodo più efficace per coinvolgere ed educare a comportamenti corretti. Come Regione Toscana intendiamo proseguire nel nostro impegno per rendere più sicure le strade ad ogni livello”.

Non è mancato l’intrattenimento con i noti volti del territorio fiorentino: Lorenzo Baglioni che ha presentato in anteprima la canzone “Uno schiocco di dita”, scritta proprio sul tema della sicurezza stradale per l’Associazione Gabriele Borgogni, Marco Masini e Gianfranco Monti intervenuti per esprimere la loro vicinanza all’Associazione Borgogni.

Durante la serata vi è stato un momento molto emozionante, un monologo del regista Fabrizio Pinzauti, che ha parlato a nome di Gabriele, e l’intervento di Valentina Borgogni, presidente dell’Associazione, che ha ricordato le varie vittime della strada in questi anni, riportando volti e storie per andare oltre ad un elenco di numeri.

Valentina Borgogni ha poi dichiarato: “Quest’anno abbiamo festeggiato i 20 anni dalla morte di mio fratello Gabriele. Vedere più di 800 persone riunite tutte intorno ad una serata cosi importante è stata una emozione fortissima. E’ stato un momento di ricordi, di riflessioni, di sorrisi, di abbracci e di presentazione dei tanti progetti fatti e da realizzare, in nome di tutte le vittime sulla strada. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a chi ci sostiene, alle istituzioni, agli sponsor”.

Tanti i progetti presentati: un libretto sulla sicurezza stradale con il supporto del Consiglio Regionale della Toscana, un progetto di raccolta dati innovativo con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; Guida e Vivi, una campagna di sensibilizzazione sulla violenza sulle strade con l’Associazione Save The City e Lady Radio. E poi “Mai Più Soli Dopo Un Incidente Stradale”, progetto che offre supporto gratuito e qualificato ai familiari di vittime della strada e agli operatori di Polizia Municipale quando avviene un sinistro mortale nell’area metropolitana di Firenze.

La cena è stata realizzata anche grazie a: Peragnoli Scar, Birindelli, Brandini, Toscandia, Carratelli Wine, Partesa, e con il patrocinio del Ministero dei Trasporti, della Regione Toscana, del Consiglio della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate